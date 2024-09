Lyon : le Palais de Bondy rouvre ses portes après un an de travaux 

Labellisé "Patrimoine XXeme", le Palais de Bondy se dévoile après un an de travaux de rénovation thermique et de conservation du patrimoine. Coût total : 2 535 000 euros.

Situé sur les rives de la Saône, au cœur du Vieux-Lyon, le Palais de Bondy est un haut lieu culturel de la ville de Lyon depuis plus d’un siècle. Labellisé "Patrimoine XXeme", le bâtiment avait déjà connu une première phase de travaux entre 2014 et 2016, mais "les contraintes de sécurité évoluant", de nouveaux travaux de rénovation thermique et de conservation du patrimoine ont été lancés en avril 2023. Après plus d’un an, le Palais de Bondy se dévoile à nouveau pour un coût total de 2 535 000 euros.

Menuiseries, façades et cheminées ont été rénovées

Trois grands axes de travaux ont été lancés : Restauration de la façade, mise à niveau du système de sécurité incendie et amélioration du confort thermique de l’ensemble du bâtiment. Les façades néoclassiques du bâtiment, percées de cinq grandes baies vitrées, surmontées par une corniche à balustrades et deux bas-reliefs ont donc été entièrement rénovées grâce à des matériaux sobres énergétiquement. Réalisées par le sculpteur Thomas Lamotte, les façades représentent la Musique, la Peinture et la Sculpture.

Réunissant la salle Molière, principalement utilisée pour des concerts de musiques classiques, la salle Wikowski, le théâtre de Guignol au sous-sol et des salons d’exposition, le Palais de Bondy a pu rester partiellement ouvert pendant les travaux. Une partie des fenêtres des différentes salles a ainsi été remplacée par du double-vitrage, tout en respectant le matériau et l’esthétique de l’époque. Le système de sécurité incendie, le "désenfumage", a également été remis aux normes, nécessitant plusieurs mois de préparation en raison de la hauteur des cheminées et du peu d’espace.

En dix ans, se sont plus de sept millions d’euros qui ont été investis par la Ville de Lyon. Des travaux d’une "grande complexité" et aux nombreuses "contraintes" que Sylvain Godinot, adjoint au maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine, a tenu a salué ce vendredi 13 septembre. Le Palais de Bondy rouvrira quant à lui ses portes au public dès le 14 septembre.

