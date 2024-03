La nouvelle salle Rameau avec son nouveau dôme devrait ouvrir en 2024, les travaux débuteront cette année. (© Perrod et Richard)

Après plusieurs semaines d’arrêt, le promoteur la Compagnie de Phalsbourg va pouvoir reprendre les travaux de la Salle Rameau grâce à un accord trouvé avec Grégory Doucet.

Les travaux de la Salle Rameau avaient débuté à l’été 2022. Le bâtiment avait pu être désamianté, déplombé et curé durant une première phase de travaux, mais en automne dernier, des difficultés financières avaient forcé le promoteur en charge du projet, la Compagnie de Phalsbourg, à arrêter les travaux. Selon nos confrères de France 3, le budget des travaux serait passé de 12 à 16 millions d'euros en raison de la hausse des coûts de matériaux de construction.

Une réouverture pour 2026

Bonne nouvelle, ce mercredi dans un communiqué, le maire de la ville de Lyon, Grégory Doucet et le président de la Compagnie de Phalsbourg, Philippe Journo, annoncent être parvenus à trouver un accord et les travaux vont pouvoir reprendre. "Des nouvelles modalités relatives au bail emphytéotique" ont été proposées par le maire et acceptées par le promoteur, mais devront être soumises au vote lors du prochain conseil municipal au mois de mai.

"Je me réjouis de voir les travaux de réhabilitation de la Salle Rameau reprendre prochainement. Joyau patrimonial au cœur de notre quartier UNESCO, cet équipement porte une ambition culturelle intacte, grâce à l’investissement de la Cie de Phalsbourg et du groupe SOS", a déclaré Grégory Doucet. La réouverture de la Salle Rameau était prévue pour 2024, elle est finalement attendue pour 2026.

