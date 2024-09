Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 13 au 15 septembre

Braderies, ciné et festival... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables de ce week-end du 13 au 15 septembre.

Lyon Capitale a sélectionné pour vous les immanquables de ce week-end du 13 au 15 septembre.

Deux jours de festival au parc Blandan

Le festival Graines Électroniques investit le parc Blandan pendant deux jours. Cette 6e édition propose une programmation artistique engagée et immersive autour de l'écologie et la solidarité. Huit artistes monteront ainsi sur scène pour faire bouger les festivaliers au rythme des basses. A côté de ça, des animations mêlant théâtre, danse et art du cirque sont également proposées aux amateurs. Les festivaliers sont accueillis gratuitement chaque jour de 15h30 à 23h30.

Plus d'informations sur la page de l'évènement.

Grande braderie à Villeurbanne

En famille ou entre amis, venez vous perdre dans les allées de la grande braderie des commerçants du quartier Gratte-Ciel à Villeurbanne. Une cinquantaine d'exposants seront en effet présents sur l'avenue Henri Barbusse vendredi et samedi. Rendez-vous de 9 à 19 heures "pour dénicher des trésors à petits prix durant les deux jours !" L'événement est gratuit !

Plus d'informations sur le site de l'événement.

Autre grande braderie, mais à la Croix-Rousse

Bonne nouvelle pour les amateurs de shopping en plein air et à petit prix. La traditionnelle grande braderie de la Croix-Rousse revient enfin à Lyon le week-end des 14 et 15 septembre. Organisée par l'association Lyon côté Croix-Rousse, l'évènement réunira commerçants, artisans, créateurs, producteurs et forains. Les différents exposants seront d'ailleurs répartis dans le quartier par rues thématiques. Le rendez-vous est donné de 9 à 19 heures les deux jours.

Lire aussi : La grande braderie de la Croix-Rousse de retour à Lyon en septembre

(re)Voir Arizona Dream à l'Institut Lumière

L'Institut Lumière rediffuse le long-métrage d'Emir Kusturica, Arizona Dream, ce vendredi soir. "Axel, grand rêveur installé à New York depuis la mort de ses parents, est invité comme témoin au mariage de son oncle Léo, vendeur de voitures en Arizona". Une envolée lyrique dans le désert avec Faye Dunaway, Lili Taylor, Johnny Depp, Jerry Lewis et la voix inoubliable d’Iggy Pop.

Plus d'informations sur le site de l'Institut.

La 2000's Party au Sonic

Pour les nostalgiques, rendez-vous au Sonic, dans le 5e arrondissement de Lyon, ce vendredi 13 septembre. Le club organise sa 2000’s Party sur sa péniche du quai Étroits. Tous les meilleurs sons d’il y a vingt ans vous attendent ainsi de 23h30 à 3h45 pour fêter la fin de l’été. L’événement est gratuit !

Plus d’informations sur le site de l’événement.