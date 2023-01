Lyon : Alerte à la bombe au musée des Confluences, évacué et fermé pour la journée

Le musée des Confluences a été évacué ce jeudi matin pour une alerte à la bombe.

Ce jeudi matin aux alentours de 9 h, le musée des Confluences dans le 2e arrondissement de Lyon a été évacué rapportent nos confrères de France 3. Le musée restera fermé pour la journée, "pour des raisons de sécurité".

Selon nos confrères, le musée aurait reçu un mail de menace dans la nuit, le personnel a donc appelé les forces de l'ordre vers 8 h 30. Une alerte a la bombe a été déclenchée, les démineurs sont arrivés sur place avec des chiens.

Le T1 perturbé

La ligne de tramway T1 est quant à elle perturbée. Elle ne ne circule qu’entre Debourg et la Halle Tony-Garnier et entre l’Hôtel de Région-Montrochet et l’IUT Feyssine.