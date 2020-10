Un bulletin météorologique publié par Météo France place le département du Rhône en alerte jaune.

Le Rhône passe en alerte jaune pour cause d'orages, ce vendredi après-midi, entre 14h et 19h. C'est ce qu'annonce Météo France via un bulletin, publié et relayé sur son site officiel, qui indique aux habitants du département de rester "attentifs" face aux risques de précipitations orageuses.