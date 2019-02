Lyon : le début du cours Lafayette bientôt réservé aux bus et vélos

À partir de mi-février des travaux seront lancés cours Lafayette, côté Rhône. À terme, le début du cours sera réservé aux bus et vélos.

Durant le mandat 2015-2020, le Sytral a lancé la création d'un double site propre pour les bus C3, C13, C14 et 27 entre le pont Lafayette et le pôle multimodal Laurent Bonnevay. Une initiative qui profitera à plus de 100 000 voyageurs par jour qui ne se retrouveront pas coincés dans la circulation lorsqu'ils prendront les lignes de bus concernées.

Une courte phase de travaux débutera mi-février au carrefour entre le pont et le cours Lafayette et les quais du Général Sarrail et Victor Augagneur. Une fois terminé, autour de début mars, ce nouvel aménagement entraînera des modifications de la circulation sur le secteur.

Concrètement, de début du cours Lafayette, côté Rhône sera réservé au bus et vélos. Ainsi, les automobilistes qui arriveront depuis le pont Lafayette, ne pourront plus prendre immédiatement le cours Lafayette et devront tourner à droite sur le quai Victor Augagneur. Il en sera de même pour ceux qui arrivent depuis le quai du Général Sarrail.

Pour rejoindre le cours Lafayette depuis le pont du même nom, ou le quai du Général Sarrail, il faudra donc prendre le quai Augnagneur, puis la rue de Bonnel et le cours de la Liberté (avant d'arriver cours Lafayette). Quant à ceux qui voudront aller à la Part Dieu, ils pourront continuer via la rue de Bonnel pour y accéder directement. Pour les passagers des bus C3, C13, C14 et 27, ce nouvel aménagement devrait leur permettre de gagner un peu plus en temps et fluidité.