Lyon : Le Cours Charlemagne bientôt définitivement piétonnisé ?

Le Cours Charlemagne, situé à Confluence devrait devenir une voie piétonne. La Métropole a proposé aux élus de valider la pérennisation de la piétonnisation de la voie, après l'avoir expérimenté entre mars et octobre 2021.

En début de semaine prochaine, lors d'un conseil de la Métropole de Lyon, sera proposé la pérennisation de la piétonnisation du Cours Charlemagne, situé à Confluence. Ce projet pourrait voir le jour grâce à une enveloppe à 1.5 millions d'euros.

L'objectif de la Métropole est de continuer à limiter les déplacements des voitures sur la presqu'île, mais aussi de ''créer un espace à vivre et de permettre aux habitants et aux visiteurs de se réapproprier l'espace public''.

Une expérimentation réussie

Après plusieurs mois d'expérimentation, le projet semble avoir conquis le cœur des riverains, selon la Métropole, qui estime que "85 % des personnes interrogées lors de l’enquête par questionnaires se sont prononcées en faveur de la piétonnisation du cours Charlemagne. Seulement 11 % ont déclaré vouloir une réouverture à la circulation". Des chiffres suffisants pour enclencher la piétonnisation du cours.

Des nouvelles formes de déplacement seraient donc proposées à Confluence, avec notamment le tram T2, qui aurait vu son nombre de passagers augmenter entre 24% et 36% entre 2019 et 2022. 9 stations Vélo'v sont également présentes dans le quartier, soit plus de 200 vélos disponibles dans le quartier de la Confluence.