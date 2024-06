L'Institut Culturel Italien de Lyon dévoile sa programmation estivale

Pour cet été 2024, l'Institut Culturel Italien de Lyon a dévoilé sa programmation du 25 juin au 25 juillet. Au programme : expositions, cinéma, littérature mais toujours autour du même thème : L'Italie !

Les œuvres ''Corto Maltese'' par Hugo Pratt et ''Tarocchi'' de Alma Velletri sont toujours en exposition depuis début juin et s'arrêteront respectivement le 28 juillet et le 13 septembre. La première, située au Musée des Tissus, dans le deuxième arrondissement de Lyon est une série de 27 panneaux de bande dessinée d’aventures. La deuxième, se déroulera à l'Institut Culturel Italien, présente les dessins basés sur l’œuvre Il castello dei destini incrociati / Le château des destins croisés de Italo Calvino.

Le 25 juin, l'institut propose à ses visiteurs de retracer l'histoire de l'Italie à travers le cinéma. Le film IL DIVO sera retransmis et présenté en italien par Rosanna Maggiore. L'objectif est de présenter l’Italie des années 90 à travers la présentation de l’un des protagonistes de la politique italienne de la seconde moitié du XXème siècle.

Entre le 8 et le 25 juillet à Bourg-en-Bresse, se déroulera l’exposition Ciao Italia! Un siècle d’immigration et de culture italiennes en France. Cette œuvre raconte l’histoire des Italiens émigrés en France, mettant en lumière leur apport à la société et à la culture française et retraçant leur parcours géographique, socio-économique et culturel du Risorgimento des années 1860 à 1960, entre méfiance et désir, violences et passions, rejet et intégration.

Enfin, le livre ''La Little Italy de Saint Nazaire'' sera présenté le 8 juillet à 18h30 à l'Espace H2M de Bourg-En-Bresse.