Lyon : le concert de Freeze Corleone interdit par la préfecture du Rhône

La préfecture du Rhône a interdit le concert du rappeur Freeze Corleone prévu ce samedi à la Halle Tony-Garnier à Lyon.

Coup dur pour les fans du rappeur originaire de Seine-Saint-Denis. Le concert de Freeze Corleone prévu samedi 16 février à la Halle Tony-Garnier à Lyon a été interdit par la préfecture du Rhône qui a publié ce mardi un arrêté, tout comme la préfecture du Nord pour son concert prévu à Lille jeudi.

"Nombre de ses titres contiennent des propos complotistes, et ouvertement antisémites"

Prenant en compte "un contexte géopolitique particulièrement tendu", les services de l'Etat considèrent que "nombre de ses titres contiennent des propos complotistes, et ouvertement antisémites et empreints d'une admiration pour la personne d'Adolf Hitler et le IIIe Reich". Pêlemêle, la préfecture du Rhône cite les propos du rappeur dans plusieurs de ses morceaux. Dont son titre So Congo dans lequel il écrit : "RAF (Rien à foutre, Ndlr) de la Shoah."

A Rennes en mars 2023, la municipalité avait pris un arrêté similaire mais le Conseil d'Etat avait finalement autorisé le rappeur à se produire estimant que le maire socialiste portait "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté de réunion et à la liberté d'entreprendre". Le rappeur s'était ainsi engagé à ne pas interpréter des titres comportant "des propos à caractère antisémite". Mais il avait toutefois chanté son morceau Freeze Raël - entre autres - que la Licra avait considéré comme antisémite.

Une interdiction pour la forme ?

Le rappeur est par ailleurs visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice pour apologie du terrorisme. Son équipe a réagi expliquait qu'il allait porter plainte contre le maire de Nice et le président des Républicains : "Le 10 février, par des messages publiés sur les réseaux sociaux, Messieurs Christian Estrosi et Eric Ciotti ont cru bon de devoir diffamer Freeze Corleone, en inventant eux-mêmes, des paroles qu’ils ont décidé d’ajouter à un couplet de l’artiste, pour pouvoir ensuite les dénoncer."

A Lille, une audience en référé-liberté est déjà prévue jeudi à 10 h 30 devant le tribunal administratif quelques heures avant le concert programmé au Zénith. En novembre dernier, la préfecture de Paris avait elle aussi tenté d'interdire les deux concerts au Zénith du rappeur, avant d'être désavouée par la justice administrative. Il pourrait donc bien en être de même à Lyon puisque le contexte n'a pas évolué depuis.

Sollicité, le tribunal administratif de Lyon ne nous a pas encore indiqué si une audience en référé-liberté était prévue avant samedi, date du concert de Freeze Corleone.