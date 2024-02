Seul un TGV sur deux circulera ce week-end à Lyon

En raison d’un mouvement de grève, des perturbations très importantes sont attendues ce week-end dans les gares de Lyon, en plein week-end de départ en vacances pour les Lyonnais.

Comme cela était pressenti depuis quelques heures, ce mercredi après-midi, la direction de la SNCF a confirmé que seul un TGV Inoui et Ouigo sur deux circulera vendredi, samedi et dimanche en France en raison d'une grève des contrôleurs qui s'annonce très suivie. Dès 20 heures jeudi et jusqu'à 8 heures lundi "la circulation des trains sera fortement perturbée" prévient la SNCF.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le trafic TER devrait également être perturbé de vendredi à dimanche, mais pour le moment le détail des perturbations n’a pas été dévoilé. La SNCF invite les usagers à vérifier la circulation de leurs trains et correspondances la veille à partir de 17 heures sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes, ou sur l’application SNCF Connect.

🔴 Le trafic #TERAURA sera perturbé de vendredi 16 au dimanche 18 février, en lien avec le mouvement social national des chefs de bord.



📱Nous vous invitons à vérifier la circulation de vos trains et correspondances la veille à partir de 17h sur les outils connectés. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) February 14, 2024

Un "dédommagement exceptionnel"

Alors que cet appel à la grève lancé par la CGT et Sud-Rail intervient au milieu des vacances scolaires d’hiver de la zone C (Ile-de-France) et au début de celles de la zone A (Lyon, Bordeaux, Grenoble…) et que la demande devrait être forte pour rejoindre les stations de ski, la SNCF s’est engagée à assurer « l’ensemble des trains à destination des Alpes» a promis Alain Krakovitch, le directeur de TGV Intercités lors d’un point presse. La direction de la compagnie ferroviaire a également annoncé qu’elle prévoyait un "dédommagement exceptionnel" pour ceux qui ne pourront pas voyager en raison de l’annulation de leur train. Les personnes concernées pourront effectuer leur prochain voyage à -50%. Par ailleurs, le service junior, qui permet aux jeunes de voyager sans leurs parents, sera assuré à hauteur de 85%.

Les syndicalistes qui appellent à la grève estiment que l’accord de sortie de crise négocié fin 2022, après une grève qui avait laissé à quai 200 000 voyageurs le week-end de Noël, prend du temps à être mis en oeuvre. Ce que réfute le PDG de SNCF Voyageurs,Christophe Fanichet, qui assure de son côté que "les engagements de l'entreprise qui ont été pris en décembre 2022 sont tenus". Ce mercredi matin sur France Info, M. Fanichet n’a pas hésité a dénoncé un mouvement social "incompréhensible". "On augmente l'emploi, on augmente les salaires, on propose une plateforme de progrès social, je ne vois pas bien pourquoi en réponse on aurait une perturbation pour les Français qui veulent partir en vacances", estimait quant à lui mardi le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, alors qu’en février il a annoncé le versement d'une prime supplémentaire de 400 euros.