La jeune fille d'origine suédoise pourrait avoir pris le train pour la gare de Lyon Part-Dieu, ce mardi 5 août. Un appel à témoins est lancé.

La gendarmerie de Cluny en Saône-et-Loire a lancé un appel à témoins pour retrouver Alice Baudin, une jeune Suédoise de 16 ans. Elle est portée disparue depuis lundi 4 août, vers 21h15, alors qu'elle se trouvait avec un groupe de voyageurs à Taizé, dans le secteur de Cluny.

La Suédoise est montée à bord d'un car à destination de Chalon-sur-Saône. Elle serait susceptible d'avoir pris un train pour la Gare de Lyon Part-Dieu le lendemain, dans la journée du mardi 5 août.

L'adolescence de cheveux châtains mesure 1,65 m, porte des lunettes de soleil, un haut noir, blanc et vert, un sac en bandoulière rouge du type Converse, un pantalon beige, des chaussures noires et des semelles blanches. D'après la gendarmerie, elle pourrait être coiffée avec deux tresses et porter une casquette rouge et un sac à dos noir.

Toute personne disposant d'informations est invitée à contacter la gendarmerie de Cluny au 03 85 59 06 32.