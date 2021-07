Lyon : la vaccination des soignants pourrait être rendue obligatoire avant septembre

Centre de vaccination à la Croix-Rousse à Lyon / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Invité sur le plateau de LCI ce jeudi matin, Gabriel Attal a évoqué la vaccination des soignants. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que celle-ci pourrait devenir obligatoire avant septembre.

La semaine passée, le Premier ministre Jean Castex avait appelé les soignants à se faire vacciner. Il a notamment pointé du doigt le personnel travaillant dans les Ehpad et les unités de soin longue durée (USLD), plus réfractaire au sujet de la vaccination. Ce jeudi, Gabriel Attal était l'invité de LCI.

Le porte-parole du gouvernement a lui aussi évoqué le cas plus particulier des soignants. L'annonce de la vaccination obligatoire pour cette catégorie de la population pourrait arriver avant septembre comme évoqué initialement ? "Absolument" a-t-il répondu.

Toutefois, "sur le calendrier, il n'y a absolument rien de figé, et je pense que tout est possible", a-t-il précisé. Gabriel Attal a également donné deux conditions pour rendre obligatoire la vaccination afin d'accéder à des lieux comme les musées ou restaurants. Premièrement, qu'une telle "évolution" soit "efficace" pour convaincre de se faire vacciner, et deuxièmement, qu'elle soit "faisable", donc que le contrôle des personnes à l'entrée des établissements soit "opérationnel" techniquement.

"On a fait le choix de la confiance"

Avant d'en arriver à cette solution, il faut "continuer à déployer des efforts pour aller convaincre ceux qui ne sont pas vaccinés" et "continuer à travailler sur des incitations supplémentaires", a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Il a insisté sur le fait que la France ait depuis le début de la pandémie, "fait le choix de la confiance plutôt que de la coercition."

Pour conclure, Gabriel Attal a expliqué craindre une fracture au sein de la population en cas de reprise épidémique "entre ceux qui ont été vaccinés et ceux qui n'auront pas voulu se faire vacciner".

