Lyon : la station de métro Bellecour n’est plus desservie jusqu’à 18 heures, de nombreuses lignes de bus perturbées

La manifestation des opposants au pass sanitaire, qui se déroule sur la presqu’île de Lyon engendre d’importantes perturbations sur le réseau des transports TCL. Depuis le milieu d’après-midi, la station de métro Bellecour n’est plus desservie et la circulation de nombreuses lignes de bus est modifiée.

Après des perturbations sur les lignes de tramways T1 et T2, c’est désormais les métros A et D qui sont impactés par la manifestation des opposants au pass sanitaire, qui déambulent sur la presqu’île de Lyon. Aux environs de 15h30 un cortège non déclaré, composé d’environ 1400 personnes, au départ, selon la Préfecture du Rhône, est entré sur la place Bellecour en provenance de l’esplanade François-Mitterand, à Confluence (Lyon 2e).

Lire aussi : Lyon : le mouvement des anti-pass sanitaire perturbe la circulation des tramways T1 et T2

L’arrivée des manifestants a contraint les services TCL à interrompre la desserte de la station de métro Bellecour, le temps de la manifestation. Les métros A et D n’effectuent donc plus d’arrêt sous la place du deuxième arrondissement jusqu’à 18 heures, environ.

Plusieurs lignes de bus modifiées

Après la dispersion de la foule réunie sur la place Bellecour, un groupe de manifestants a pris la direction de la place des Terreaux (Lyon 2e) ce qui entraîne de fortes perturbations sur les lignes de bus C13, C3, C5, C18, S6 ou encore C14.

C13 - 16h32 - Circule en deux parties - Plus d'infos : https://t.co/26iBY0i25B - Reprise estimée à 20h00 - Manifestation. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 14, 2021

S6 - 16h32 - Ne circule plus - Reprise estimée à 20h00 - Manifestation. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 14, 2021

C3 - 16h03 - Terminus exceptionnel Saxe Lafayette, prolongée Cordeliers C5 - Plus d'infos : https://t.co/26iBY0i25B - Reprise estimée à 20h00 - Manifestation. — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 14, 2021

Plus d'informations ici.