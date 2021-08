Des opposants au pass sanitaire de nouveau mobilisés ce samedi 14 août à Lyon

Depuis plusieurs semaines, des rassemblements anti-pass sanitaire se tiennent à Lyon. Comme le week-end dernier, deux rassemblements sont organisés ce samedi dans les rues de la ville. L’un, déclaré, partira des Brotteaux, l’autre, non déclaré, est prévu devant l’Hôtel de région à Confluence.

Les week-ends de l’été se suivent et se ressemblent à Lyon. Pour la cinquième semaine de suite des opposants au pass sanitaire, ou encore à la vaccination obligatoire, ont prévu de se rassembler dans les rues de la ville pour dénoncer les mesures sanitaires prises par le gouvernement. L’extension du dit pass sanitaire, aux cafés, restaurants, TGV, etc., le 9 août, ne semble pas avoir freiné la fronde populaire, alors que de nouvelles mesures restrictives concernant notamment le port du masque doivent s’appliquer à partir du 16 août dans le Rhône.

Deux rassemblements sous la canicule

Deux rassemblements sont organisés ce samedi, à 14 heures, sous une vague de chaleur étouffante, conséquence de la canicule qui s’est installée sur le département depuis mercredi. Alors qu’il devrait faire 35 degrés en fin d’après-midi, avec un ressenti de près de 40°c, un cortège déclaré auprès de la Préfecture par « Coronafolie » et « Union Essentielle » s’élancera des Brotteaux (Lyon 6e), en direction de la place Jean-Macé (Lyon 7e). Il doit emprunter les rues Vauban et Garibaldi avant de passer par le cours Gambetta et l’avenue Jean-Jaurès.

Un autre rassemblement, "non déclaré" selon la Préfecture, doit se tenir sur la place François-Mitterand (Lyon 2e), devant l’Hôtel de Région à Confluence, hors du périmètre d’interdiction une nouvelle fois mis en place par le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, qui couvre une grande partie de la Presqu’île.

Samedi 14 août à #Lyon, amplifions la mobilisation et retrouvons-nous à 14H00 sur l'Esplanade François Mitterrand. Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre détermination.#AntiPassSanitaire #manif14aout pic.twitter.com/nOSbEBQBzO — Lyon Insurrection (@LyonInsurrectio) August 12, 2021

La Presque’île au coeur d’un périmètre d’interdiction

Ce samedi, les rassemblements revendicatifs sont ainsi interdits, de midi à 21 heures, dans le périmètre suivant : le quai Jean Moulin, la place Louis Pradel, la rue Puits-Gaillot, la place des Terreaux, la rue Constantine, le pont de la Feuillée, le quai de Bondy, le quai Romain Rolland, le quai Fulchiron, la passerelle Saint-Georges, le quai Tilsitt, la rue Antoine de Saint-Exupéry, la chaussée Sud Bellecour, la place Antonin Poncet, le quai Gailleton et le quai Jules Courmont, ainsi que dans la rue Victor Hugo et sur la place Carnot.

En raison des #manifestations non déclarées en préfecture ces dernières semaines, et des atteintes aux forces de l'ordre en marge de ces rassemblements illégaux, le préfet met en place un périmètre d'interdiction de manifestation samedi 14 août 2021 à #Lyon pic.twitter.com/CfkK7PLa1K — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 13, 2021

Lors du dernier week-end de manifestation contre le pass sanitaire, qui avait réuni plusieurs milliers de participants, huit personnes, dont sept mineurs, avaient été interpellées à Lyon pour des jets de projectiles sur les forces de l’ordre. La Préfecture annonce qu’elle sera une nouvelle fois très vigilante aux débordements ce samedi 14 août.

