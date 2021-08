Lyon : le mouvement des anti-pass sanitaire perturbe la circulation des tramways T1 et T2

Ce samedi 14 août, deux manifestations d’opposants au pass sanitaire sont organisées dans les rues de Lyon. Les rassemblements qui se déroulent dans les 3e, 6e et 7e arrondissements de Lyon perturbent le réseau de tramway des TCL.

Comme chaque samedi depuis maintenant cinq semaines, des opposants au pass sanitaire descendent dans les rues de Lyon pour battre le pavé et dénoncer certaines des mesures sanitaires prises par le gouvernement. Ce 14 août, deux rassemblements sont organisés, l’un aux Brotteaux (Lyon 6e) en direction de Jean-Macé (Lyon 7e) et l’autre à Confluence (Lyon 2e) depuis l’esplanade François-Mitterand.

T2 - 13h39 - Circule partiellement - Stations de Hôtel de Région Montrochet à Jet d'Eau Mendès France non desservies - Reprise estimée à 19h00 - Manifestation — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) August 14, 2021

Ces deux manifestations perturbent fortement la circulation des tramways T1 et T2 du réseau TCL. Le service des transports de la métropole de Lyon prévient ainsi les usagers que les stations de Debourg à Part-Dieu Auditorium, sur la ligne T1, ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation. Sur la ligne T2 se sont les stations de Hôtel de Région Montrochet à Jet d'Eau Mendès France qui ne reçoivent plus de tramways cet après-midi, elles aussi dans les deux sens de circulation. La reprise du trafic est estimée aux environs de 19 heures, ce samedi soir.

