La mairie du 5e arrondissement de Lyon organise la 2e édition de la semaine des fiertés jusqu'au 25 mai. Différents évènements sont au programme.

La 2e édition de la semaine des fiertés se déroule jusqu'au mercredi 25 mai dans le 5e arrondissement de Lyon, organisateur de l'évènement. Le programme a été co-construit avec les acteur du territoire (MJC, bars, centres sociaux). L'occasion d'évoquer les questions des droits des personnes LGBTQIA+.

Pourquoi le 5e arrondissement de Lyon ? "On l'a fait dans le 5e arrondissement car on sait qu'il y a des groupes identitaires d'extrême-droite qui se sont implantés ici. Ca nous semblait important de faire une action forte pour montrer que le 5e arrondissement et en particulier le Vieux-Lyon sont des quartiers humanistes, et pas des quartiers d'extrême-droite comme certains groupes essayent de le faire penser", explique Sophia Popoff, conseillère du 5ème arrondissement de Lyon et déléguée à l’égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations.

"Les identitaires ont juste un local dans le Vieux-Lyon. Ils n'ont aucune implantation véritable. Il n'y a qu'à regarder les résultats des élections, ce quartier vote très peu pour les idées de l'extrême droite", poursuit la conseillère municipale écologiste de Lyon.

Ateliers, expositions, chorales, théâtres forums au programme

Tout au long de cette semaine, jusqu'au 25 mai, ateliers, expositions et sensibilisations sont au programme. "C'est une semaine d'animation socio-culturelle", explique Sophia Popoff.

Avec deux temps forts : "le samedi 21 mai, dans le quartier de Saint-Paul, piétonisé ce samedi pour la Voie est libre, on a décidé d'organiser une représentation de théâtre forum autour des questions d'égalité, du théâtre participatif qui permet d'échanger à travers la mise en scène de situations de violences ou de discriminations, ça se tiendra à 17h dans la cour de l'école Gerson", souligne la conseillère municipale. Un théâtre participatif organisé par la Compagnie des Incarnées.

Autre temps fort, la soirée de clôture, le mercredi 25 mai à 20h30 dans la salle Molière du palais de Bondy. "On va programmer une chorale du collectif Craq! et une performance théâtrale "Burger Queer". Une soirée festive et contemporaine", détaille Sophie Popoff. Une soirée gratuite, sur inscription ici.

La liste des rendez-vous est à retrouver ICI