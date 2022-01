Lyon : la primaire populaire organise un évènement sur la place des Terreaux

Lancée par des citoyens, la primaire populaire doit départager des candidats de gauche désignés par des votants. Samedi 15 janvier, les militants lyonnais organise un happening sur la place des Terreaux.

Samedi 15 janvier, des évènements sont organisés partout en France par la primaire populaire. À Lyon, il se tiendra de 15h30 à 15h45 sur la place des Terreaux (2e) à Lyon. Il y a un mois, le 11 décembre 2021, les partisans de cette primaire lancée par des citoyens s'étaient déjà réunis sur cette même place. Un rassemblement et des prises de parole auront lieu dès 14h30 sur la place des Terreaux. Des élus locaux et personnalités soutenant la primaire populaire ont été conviés à s’exprimer.

"Cet événement sera l’occasion d’interpeller les citoyennes et les citoyens afin de les inviter à s’inscrire au vote et d’expliquer les spécificités de cette investiture populaire", explique le comité local. Du 27 au 30 janvier, les inscrits à cette primaire pourront élire leur candidat favori. La liste des candidats retenus devrait être dévoilée ce samedi 15 janvier par les organisateurs de la Primaire populaire. Une des favorites pourrait être Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux et députée de la Guyane, qui a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle samedi 15 janvier à Lyon.

Début décembre, Lyon Capitale était allé à la rencontre des partisans lyonnais de la primaire populaire. Un reportage à lire ici : Primaire populaire à Lyon : une centaine de personnes réunies

À Lyon, Christiane Taubira annonce sa candidature à l'élection présidentielle