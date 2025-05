Lyon : La Poste lance sa première édition de la Fête de l’Écrit le 21 mai 

Pour la première fois, La Poste organisera sa Fête de l’Écrit le 21 mai prochain à Lyon, mais aussi Paris, Nice, Toulouse et Lille.

Une journée pour célébrer l’écrit et le partage. La Poste organisera en effet le 21 mai prochain sa première édition de la Fête de l’Écrit à Lyon, mais également à Paris, Toulouse, Nice et Lille. Dans la capitale des Gaules, l’événement se déroulera au bureau de poste Lyon Bellecour, place Antonin Poncet (2e arr.) dès 10h30.

Pour l’occasion, les cinq bureaux de poste se transformeront "en lieux d'inspiration, de partage et de création, grâce à des ateliers d'écriture accessibles, ouverts, populaires. Une invitation à nouer et renouer avec le plaisir d'écrire et à créer des liens avec les autres."

