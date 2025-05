Lyon : la Montée de la Boucle ne rouvrira pas à la circulation lundi 

Fermée depuis le 5 mai dans les deux sens de circulation, la montée de la boucle, située entre Lyon et Caluire-et-Cuire, ne rouvrira pas lundi.

Fermée à la circulation depuis le 5 mai dernier après l’effondrement d’une partie de la chaussée suite aux fortes intempéries survenues les 3 et 4 mai, la montée de la boucle, située entre le 4e arrondissement de Lyon et Caluire-et-Cuire, ne rouvrira pas à la circulation dans le sens de la montée ce lundi.

Une possible réouverture d’ici le milieu de semaine prochaine

Si après l’incident la Métropole de Lyon évoquait une réouverture dès ce lundi 12 mai dans le sens de la montée, afin de réaliser le nettoyage des canalisations ainsi que les travaux de gestion qui étaient déjà en cours, ça ne sera finalement pas le cas. La collectivité écologiste a en effet affirmé à nos confrères du Progrès que les diagnostics "sont toujours en cours sur les réseaux d’assainissement et on a des branchements qui passent sous la voie montante." La voie permettant de remonter à la Croix-Rousse n’est effectivement pas endommagée, mais il est possible que de l’eau se soit infiltrée "provoquant des dégradations" et "d’éventuels déplacements de terre", explique encore la Métropole de Lyon.

Dans le sens de la descente, il faudra encore compter plusieurs semaines. Les équipes de la Métropole de Lyon doivent encore réaliser le sondage du site, puis les réparations nécessaires sur les réseaux. Pour éviter la montée de la boucle, les automobilistes sont invités à emprunter la rue Eugène Pons à la montée. Pour descendre, il faudra suivre le boulevard de la Croix-Rousse ou la montée des Soldats. La rue Henri Lachieze Rey devrait quant à elle être rouverte aux riverains.

