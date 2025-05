Aéroport de Lyon Saint-Exupéry : un couple ramène 3 kilos de coraux protégés de Bali

Saisie de la douane de Lyon Saint-Exupéry @Direction générale des douanes et droits indirects

Le 5 mai, un couple en provenance de Bali a été arrêté à la douane de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry après avoir ramené 18 coraux protégés dans ses bagages.

C’est une saisie surprenante que la douane de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry a réalisé le 5 mai dernier. Un couple revenant de Bali via Madrid a en effet été contrôlé avec 18 coraux (3,1 kilos) protégés dans ses bagages. Pour rappel, ces coraux sont une espèce protégée et leur importation est réglementée. On vous explique.

Comme il est indiqué sur le site du gouvernement, l’importation d’oiseau, de sacs en peau de crocodile ou encore de cactus ou de coraux est encadrée. Il faut en effet se renseigner sur la Convention sur le commerce international des espèces sauvages de faune et de flore menacées d’extinction (CITES) avant d’importer ou d’exporter ce type d’espèces. Ces dernières sont subornées à la "présentation préalable aux services des douanes de documents CITES qui varient selon l’annexe et le flux (import, export) concernés", indique encore le site des Douanes et droits indirects.

Le couple aurait dû, selon le règlement de l’Union européenne, fournir la preuve de l’origine licite de ces coraux ainsi qu’une autorisation spécifique à leur importation.