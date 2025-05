Le Lou rugby prolonge les contrats de sept joueurs 

Engagé dans une bonne dynamique, le Lou Rugby annonce prolonger les contrats de sept de ses joueurs avant d’affronter Pau ce samedi 10 mai.

Le Lou Rugby poursuit sa course dans le Top 6 en championnat et avant d’affronter Pau ce samedi 10 mai à 16h30, le club annonce la prolongation des contrats de sept de ses joueurs. Parmi eux, le pilier du groupe Hamza Kaabèche (2028), le 2e ligne Théo William (2029), l’arrière Alexandre Tchaptchet (2028), le centre Alfred Parisien (2029), l’ailier Ethan Dumortier (2028), l’ouvreur Martin Méliande (2008) et le centre Josiah Maraku (2029).

Avec ces prolongations, le club espère bien maintenir "la cohérence du projet du club." Son président, Marc-Antoine Ginon abonde : "Je suis fier de ces prolongations qui s’inscrivent dans notre volonté commune de faire grandir le Club et de construire une équipe performante, constituée d’un maximum de joueurs issus de notre académie. Nous comptons sur nos jeunes talents et eux croient en notre projet. C’est un signe de confiance mutuelle qui va nous aider terminer la saison sous le signe de la dynamique et de la performance."