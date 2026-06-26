Canicule : la maire du 3e demande des mesures d'urgence pour les personnes mises à l'abri place de Milan

Face à la canicule, la maire du 3e arrondissement de Lyon demande à la Métropole de Lyon de prendre des mesures d'urgence pour les personnes hébergées place de Milan.

Alors qu'une importante vague de chaleur touche la Métropole de Lyon depuis maintenant plus d'une semaine, la maire du 3e arrondissement alerte sur les conditions de vie des personnes hébergées place de Milan. Aujourd'hui, plus de 280 personnes, dont des enfants et des femmes enceintes, sont mises à l'abri dans un bâtiment de la place, appartenant à la Métropole.

Depuis la panne d'électricité ayant touchée le 3e arrondissement jeudi 25 juin, leurs conditions de vie sur place se sont largement dégradées : "Cette situation empêche notamment le fonctionnement des réfrigérateurs nécessaires à la conservation des aliments et de certains médicaments, l'utilisation de ventilateurs pourtant indispensables en période de fortes chaleurs, ainsi que le maintien de conditions de vie minimales pour les familles hébergées", alerte Marion Sessiecq, avant d'ajouter : " La dignité humaine, la protection de l'enfance et la santé des personnes les plus vulnérables doivent guider l'action publique."

L'élue demande une prise de mesure "sans délai"

Face à la situation, la maire du 3e arrondissement interpelle la Métropole de Lyon et lui demande de prendre "sans délai" les mesures nécessaires pour "garantir des conditions de vie dignes aux femmes et aux enfants actuellement mises à l’abri dans le bâtiment". Pour cela, l'élue demande à la collectivité, la mise en œuvre immédiate de mesures permettant de garantir des conditions sanitaires compatibles avec l'épisode de canicule en cours, une mobilisation des autorités compétentes au titre de la protection des personnes vulnérables dans le cadre du plan canicule, une attention particulière à la situation des enfants et l'ouverture d'un dialogue avec la Métropole de Lyon "afin d'identifier des solutions adaptées pour les familles concernées."

Marion Sessiecq avait déjà fait part de son inquiétude sur la situation lors du dernier conseil d'arrondissement. Depuis, deux invitations à se rendre sur place ont été adressées à la vice-présidente et élue d'opposition dans le 3e arrondissement, Béatrice de Montille. "À ce jour, ces sollicitations sont restées sans réponse", indique la maire d'arrondissement.

Pour rappel, la Métropole de Lyon a engagé une procédure d'expulsion du bâtiment pour des raisons de "sécurité". La décision de justice devrait être rendue le 21 août. Pour l'instant, aucune solution pour ses personnes menacées d'expulsion n'a été donnée par la collectivité.

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