Un rassemblement à l'initiative de la section locale du parti communiste est prévu ce samedi face aux fermetures successives des bureaux de poste à Lyon.

Depuis 2020, six bureaux de poste ont baissé le rideau à Lyon. Alors que plusieurs rassemblements ont déjà été organisés pour dénoncer ces fermetures, la section de Lyon du Parti communiste français (PCF) appelle à une nouvelle mobilisation, ce samedi 14 décembre. "Les services publics sont le bien commun des citoyens et des citoyennes : à Lyon, depuis trop d’année, le Groupe la Poste ferme méthodiquement des bureaux de poste, rendant de plus en plus difficile l’accès du plus grand nombre aux services du courrier et de la banque postale", explique la section communiste dans un communiqué.

Le rassemblement débutera devant le bureau La Poste de Jean Mace, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un bureau relocalisé à la Poste de Gerland depuis le 31 octobre. "La Poste semble prête à stopper l’hémorragie des fermetures dans la Ville de Lyon mais pas à faire réellement marche arrière. Nous ne nous résolvons pas à un statu quo", poursuit le communiqué.

Lire aussi : Un rassemblement contre la fermeture des bureaux de poste prévu samedi