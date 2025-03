Le 24 février, les syndicats CGT et UGICT CGT se sont réunis afin de créer quatre nouveaux syndicat CGT aux TCL et d'élire leurs représentants.

Depuis près de deux mois, le réseau TCL est découpé en trois lots. Parmi eux, le lot bus et trolleybus opéré par Keolis Bus Lyon, le lot métro, funiculaire et tramway dont l'opérateur est RATP Dev Lyon et le lot commercial et marketing. Un allotissement des services ayant fait réagir la CGT, qui avait alors alerté contre "la mise en concurrence des modes de transports.

Afin de pallier à cela , les syndiqués CGT et UGICT CGT se sont réunis pour mettre en place quatre nouveaux "syndicats TCL" sur le périmètre de la métropole de Lyon et élire leurs dirigeants syndicaux. Les nouveaux syndicats alors créés ont affirmé leur volonté de lutter pour plusieurs causes. Notamment par la coordination de leurs actions revendicatives et syndicales pour l'obtention d'un statut unifié des agents TCL de haut niveau. Ensembles, ces derniers luttent pour : "la remise en œuvre d’un véritable réseau unique et multimodale opéré par une entreprise publique" et "contre les idées racistes, xénophobes, fascistes et toutes les autres formes de discriminations, qui encouragent la division entre salariés, qui opposent les travailleurs entre eux".

Afin de faire connaître leurs idées et leurs revendications, les nouveaux syndicats CGT des TCL ont invités la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet à une journée de déploiement au contact des agents le 6 mars prochain.

