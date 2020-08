Lyon : la carte des zones où le masque sera obligatoire

Si la préfecture a donné la liste des rues concernées par l'obligation du port du masque à Lyon, une carte simple à comprendre se faisait attendre. Elle est désormais disponible.

Ce mercredi 19 août, la préfecture a dévoilé la liste des rues et zones concernées par l'obligation du port du masque, à partir du samedi 22 août et jusqu'au 15 septembre (lire ici). Dans ces endroits, toute personne devra obligatoirement porter un masque devant le nez et le visage (y compris à vélo ou en trottinette selon les derniers éléments transmis par la préfecture). Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Mais cette liste avait également des allures de jeux de piste, difficile à saisir.

La préfecture vient de publier une carte des zones concernées, que vous pouvez découvrir ici.