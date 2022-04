Lyon : la baguette à un euro, encore pour longtemps?

Les boulangeries n'échappent pas à l'inflation à Lyon. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les prix de la farine ont explosé. Alors, du côté des commerçants, le temps est aux compromis pour que chacun reste dans ses sous.

"Ca fait dix ans qu'on vend la baguette à un euro", explique Laure-Hélène Molina, gérante de la boulangerie Le Pain des Jacobins (Lyon 2e). Mais, ces derniers temps, elle peine à tenir ses prix. La farine a augmenté de 25% du côté des fournisseurs.

En caus e: la guerre en Ukraine. Le pays est un exportateur important de blé. "En Ukraine, les terres sont très fertiles par endroit, certaines sont parmi les plus fertiles d'Europe", explique Mathieu Couttenier, professeur d'économie à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon. En temps de guerre, les productions sur place sont à l'arrêt et les exportations deviennent difficiles.

Alors, la farine coûte plus cher. Au Pain des Jacobins (Lyon 2e) à contrecœur, Laure-Hélène a dû augmenter les prix de ses pains spéciaux. La miche de pain complet a pris dix centimes. Un choix réfléchi pour la gérante: "Je me dis que les gens qui prennent un pain spécial, c'est qu'ils peuvent plus se le permettre".

Mais, pas question de toucher à la baguette et à la flûte pour l'instant: "Ce sont des produits de première nécessité, les gens ont besoin de manger, ça me dérange vraiment d'augmenter ces prix". Pourtant, si l'inflation continue, elle n'aura pas le choix. "À un moment, va falloir que je rentre dans mes sous", confie-t-elle, ajoutant que si le prix de la baguette augmente, ce sera "le plus tard possible".

Laure-Hélène Molina a ouvert sa boulangerie en 2012 et le tarif de sa baguette n'a jamais bougé depuis. Aujourd'hui, pour la première fois, elle ne sait pas si elle pourra maintenir ses prix. Mais, pour l'heure, elle a décidé de tenir le cap et d'attendre.