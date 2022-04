Inflation à Lyon : pourquoi la guerre en Ukraine fait gonfler les prix

Hausse des tarifs de l'énergie et augmentation des prix dans les restaurants, boulangeries et supermarchés : pourquoi la guerre en Ukraine fait gonfler les prix? Entretien avec Mathieu Couttenier, professeur d'économie à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon et chercheur affilié au Centre de recherche sur les politiques économiques (CEPR).

Pourquoi les produits alimentaires comme le blé ou l'huile sont plus chers?

"En Ukraine, les terres sont très fertiles par endroit, certaines sont parmi les plus fertiles d'Europe. L'Ukraine est donc un exportateur important pour les matières premières comme les céréales ou l'huile. Depuis le début de la guerre, les productions sont à l'arrêt dans le pays et les exportations deviennent difficiles, pas seulement pour l'Union Européenne d'ailleurs, pour tous les pays qui dépendent des productions de l'Ukraine."

"Le marché de l'énergie est devenu incertain et les acteurs ont craint de manquer de gaz et de pétrole. C'est ce marché de crainte qui fait augmenter les prix."

Mathieu Couttenier

Pourquoi les prix du gaz et du pétrole explosent?

"Pour l'augmentation des prix de l'énergie comme le pétrole et le gaz, c'est un peu différent. Ce sont des biens stratégiques dont les particuliers, comme les entreprises, dépendent. Et, cette augmentation des tarifs, c'est en fait l'effet des sanctions imposées à la Russie. Le résultat de ces sanctions, c'est que le marché de l'énergie est devenu incertain et les acteurs ont craint de manquer de gaz et de pétrole. C'est ce marché de crainte qui fait augmenter les prix. Dès lors qu'il y a des tensions, ça se répercute sur les prix. Il y a une autre raison à l'augmentation des prix pour le pétrole, c'est que c'est assez difficile à substituer. Du coup, ça contribue au fait qu'il augmente.

Est-ce que les prix vont continuer à augmenter dans les mois à venir?

"C'est dur à dire. C'est compliqué de savoir si les prix vont augmenter, décroitre ou se stabiliser sur le moyen terme. Ca dépend de l'évolution du conflit. Il y a de gros enjeux liés aux solutions diplomatiques. Pour l'énergie, tout dépend de comment les pays européens vont substituer le gaz et le pétrole de Russie via d'autres exportateurs à moyen terme. Pour l'alimentaire, comme l'Ukraine ne produit plus, d'autres pays vont devoir augmenter leurs productions."

"Sur le long terme, nous pourrions subir les effets indirects de ces crises, avec, par exemple, une augmentation sur les produits électro-ménagers, les ordinateurs ou les téléphones."

Mathieu Couttenier

Est-ce qu'on peut craindre d'autres répercussions économiques sur le long terme?

"Actuellement, nous sommes centrés sur l'impact économique de la guerre en Ukraine sur les consommateurs français. Mais, l'augmentation des prix peut avoir de forts impacts sur la stabilité politique d'autres pays, notamment en Afrique. Sur le long terme, nous pourrions subir les effets indirects de ces crises, avec, par exemple, une augmentation sur les produits électro-ménagers, les ordinateurs ou les téléphones. Tous ces produits qui nécessitent des métaux produits en Afrique."