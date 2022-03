Lyon : l'employé d'un bureau de tabac met en fuite des braqueurs

Quatre hommes ont été interpellés en plein jour dimanche 13 mars, moins d'une heure après une tentative de braquage d'un bureau de tabac, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Aux alentours de 15h30 dimanche 13 mars, deux hommes cagoulés ont fait irruption dans un bureau de tabac situé à l'angle de la route de Vienne et de la rue Challemel-Lacour, dans le 8e arrondissement de Lyon. Ces derniers ont braqué la gérante du commerce et un employé avec une arme de poing. Face à la menace, le salarié a tenté de maîtriser l'un des braqueurs avant que son complice ne réplique, indique Le Progrès.

Ne s'attendant pas à une telle confrontation, les deux hommes ont alors pris la fuite au volant d'une Clio blanche sans rien emporter avec eux. Quelques minutes plus tard, un important dispositif de recherches était lancé par la police pour retrouver la trace de la voiture des suspects présumés.

Les suspects présumés retrouvés rapidement

Moins d'une heure après les faits, la voiture était finalement repérée et interceptée dans le quartier États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon, par la BAC et un groupe de sécurité de proximité. Les quatre hommes présents à son bord ont été placés en garde à vue et l'enquête ouverte a été confiée à la Sûreté départementale du Rhône.