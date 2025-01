Lyon : l'alerte pollution déclenchée par la préfecture du Rhône

La préfecture du Rhône a annoncé l'activation du niveau de pollution information-recommandation sur l'ensemble du département, à compter du 16 janvier.

En raison de l'épisode de pollution type mixte, touchant actuellement le bassin lyonnais/nord Isère, la préfète du Rhône à décidé d'activer le niveau information-recommandation à compter du 16 janvier. Déployée sur l'ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, la mesure n'engendre aucune contrainte mais préconise d'adapter ses comportements.

Activité, transports...

La préfecture du Rhône conseille aux personnes vulnérables de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords et de limiter leurs activités physiques. Afin de maximiser les chances d'un retour à la normale rapide, la préfète invite les Lyonnais a arrêter l'utilisation de leur chauffage à bois d'appoint et de maitriser la température de leur logement. Abaisser sa vitesse de circulation ou utiliser des modes de transports moins polluants sont également recommandés.

Du côté des professionnels, les collectivités territoriales sont encouragées à rendre temporairement gratuit le stationnement résidentiel et à pratiquer des tarifs plus attractifs sur les transports moins polluants. En ce qui concerne les agriculteurs, la préfecture préconise la suspension des opérations de brûlage à l'air libre. Les industriels sont quant à eux invités à reporter certaines opérations émettrices de particules et oxydes d'azote et à réduire l'activité des chantiers générateurs de poussière et des groupes électrogènes.

La préfecture rappelle également que les véhicules classés Crit'Air 5, 4, 3 ou non-classés sont interdits au sein de la ZFE de la Métropole de Lyon.

