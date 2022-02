Patrick Mazerot (L'Appart Fitness) : "La crise nous a permis de nous réinventer" (vidéo)

Patrick Mazerot, le président-fondateur de L'Appart Fitness revient au micro de l'émission "6 minutes chrono" sur la situation des clubs de fitness qui ont connu une longue traversée du désert.



Avec la crise sanitaire, les 4700 clubs de fitness (70 000 salariés, 8 millions d'adhérents) en France ont connu une longue traversée du désert. "On a lancé un SOS vis-à-vis de la santé de la population française mais aussi par rapport à une filière économique qui était en train de s'effondrer, indique Patrick Mazerot, président-fondateur de L'Appart Fitness. Les différents acteurs du marché se sont soudés pour établir un protocole sanitaire avec le ministère de la Santé. Il faut dire que cela a été un succès car il n'y a eu aucun foyer de contamination dans nos salles."

"Un équilibre psychologique et physiologique"

Et de poursuivre au sujet de la pratique sportive : "Le mois de janvier, c'est le mois des résolutions. C'est le moment d'inviter tout le monde à reprendre le chemin des clubs de fitness qui sont rouverts depuis le mois de juin (2021) après avoir été fermés 11 mois et demi sur les deux dernières années. Tout le monde a compris que le sport était indispensable pour un équilibre psychologique et physiologique."

500 nouveaux clubs en franchise d'ici 230

Avec plus de 115 clubs en France, l'Appart Fitness crée en 1997 se positionne comme le 4e acteur français. "Je suis très fier en tant que Lyonnais d'avoir contribué à un secteur qui était sous-dimensionné, confie Patrick Mazerot. La crise a été une façon pour nous de nous réinventer. A L'Appart Fitness, on pratique dans les clubs, en digital et en extérieur avec, par exemple, la marche nordique et le crossfit."

D'ici 2030, Patrick Mazerot aimerait ouvrir 500 clubs "l'Appart Fitness" en franchise.