La Maison de la danse nous invite à découvrir un duo exceptionnel avec la danseuse Kaori Ito, figure de la danse contemporaine qui fut l’interprète de Sidi Larbi Cherkaoui et Yoshi Oïda, âgé de 87 ans, acteur fétiche de Peter Brook.

Les deux se connaissent depuis longtemps et concrétisent le désir de travailler ensemble dans Le Tambour de soie, un spectacle inspiré de la pièce du théâtre Nô Aya no Tsuzumi et son adaptation par Yukio Mishima, Jean-Claude Carrière les ayant rejoints pour l’écriture du texte.

Sur scène, ils sont accompagnés par les percussions grandioses de Makoto Yabuki. C’est l’histoire d’un vieil homme qui, en nettoyant le plateau d’un théâtre, tombe en admiration devant une jeune danseuse répétant un spectacle. Elle lui tend un tambour japonais en lui disant que s’il arrive à le faire sonner, elle sera sienne. N’y parvenant pas, il se tue et revient la hanter tel un fantôme vivant.

Œuvre de transmission entre deux générations mais aussi entre la danse et le théâtre, la pièce dévoile un jeu de séduction où Yoshi Oïda impose sa délicatesse tandis que Kaori Ito brûle son corps dans une gestuelle flamboyante mêlant danse contemporaine et traditionnelle.

Le Tambour de soie – Kaori Ito et Yoshi Oïda – Les 11 et 12 mars à la Maison de la danse, Lyon 8e.