Lyon : ils sont obligatoires, de nombreux masques distribués lundi dans les TCL

La présidente du Sytral, Fouziya Bouzerda, revient pour Lyon Capitale sur "le travail titanesque" qui a été effectué pour permettre de se déplacer en sécurité grâce aux transports en commun. Elle fait le point sur les masques.

"Nous avons commandé 100 000 masques gratuits et jetables, ils sont arrivés. Lundi, avec 350 agents sur tout le réseau TCL, nous les distribuerons aux voyageurs qui n'en auront pas. Les premiers jours, nous ferons de la pédagogie, c’est pour cela que nous en donnerons. Cependant, dans la mesure du possible, venez sur le réseau avec votre propre masque, procurez-vous vos masques. Ceux qu’on distribuera sont pour ceux qui n’en ont pas déjà. Le circuit de vente de masques est de plus en plus fluide, ils arrivent dans les supermarchés. Les kits regroupant deux masques et du gel hydroalcoolique sont déjà en vente dans nos distributeurs sur le réseau. Les voyageurs ont compris qu’avec un masque ils se protégeaient, mais ils protègent aussi les autres. Alors que les masques ne sont pas encore obligatoires, plus de la moitié des usagers en portent déjà un", explique Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral.

