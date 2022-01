Lyon : ils répondent à une annonce sur Leboncoin et finissent séquestrés pour de l’argent

Alors qu’il pensait se déplacer pour acheter une moto après avoir répondu à une annonce en ligne sur Leboncoin, un couple avait terminé séquestré par des malfaiteurs dans un parking du 7e arrondissement en décembre 2020. Deux suspects vont être présentés devant la justice.

Parti pour acheter une moto repérée sur une annonce publiée sur le site des bonnes affaires du Boncoin, un couple a vécu l’enfer le 29 décembre 2020. D’un rendez-vous rue Lamothe, dans le 7e arrondissement de Lyon, avec leur supposé vendeur, le couple s’est retrouvé attaché et bâillonné avec du ruban adhésif dans un parking souterrain, selon la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône.

Menacés avec un pistolet d'air soft

Les malfaiteurs auraient alors exigé de se faire remettre la somme demandée pour l’achat de la moto, en vain, les deux victimes n’ayant pas l’argent sur elles. À défaut de mieux, ils se seraient donc emparés de leurs effets personnels, portables, écouteurs et cigarettes, avant de les menacer de morts, l’un des membres du couple se faisant même tirer dans la tête avec un pistolet d’air soft.

Il aura fallu un peu plus d’une dizaine de jours aux enquêteurs pour identifier et interpeller trois suspects, le 11 janvier 2021, dont un mineur. Si l’un des majeurs avait finalement été mis hors de cause, les deux autres suspects ne s’en sont pas tirés à si bon compte, bien qu’ils aient nié "leur participation aux faits" précise la DDSP.

Plus d’un an après les événements dont ils sont accusés, ils doivent être présentés ce mercredi 12 janvier devant le parquet de Lyon, afin d’être jugés prochainement.