Selon une étude, Lyon serait la 2e ville la plus stressante de France après Paris

Lyon est la 2e ville la plus stressante de France après Paris, selon Le Figaro . Ce classement a été réalisé à partir de critères comme la densité de population, l’ensoleillement annuel, le temps perdu dans les embouteillages ou encore le temps de trajet entre le domicile et le travail. En moyenne, les lyonnais perdent 102 heures dans les bouchons à l’année et le temps de trajet entre le domicile et le travail est de 29,2 minutes.

Lyon a obtenu une note globale de 6/20 ce qui est légèrement plus que Paris qui a une note de 5,31/20. C’est la ville d’Angers qui arrive en haut du classement avec une note de 14,69/20.