Lyon : vernissage de l'exposition de Marie Avril vendredi soir à la Croix-Rousse

Marie Avril est notamment l'autrice du personnage de la Mère Brazier dans la BD "Lyonnaises d'exceptions".

Le vernissage de l'exposition consacrée à Marie Avril a lieu ce vendredi 14 janvier à partir de 18h30 à la librairie "La Bande Dessinée", 50 grande rue de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. Le pass sanitaire est obligatoire.

L'exposition est visible à la librairie jusqu'au 3 mars 2022.

Marie Avril a notamment participé, avec d'autres autrices et auteurs, à l'album "Lyonnaises d'exceptions". Cet album retrace en BD la vie de lyonnaises qui ont marqué l'histoire de la cité. Louise Labé, Juliette Récamier, Sainte-Blandine, Lucie Aubrac ou encore la célèbre mère Brazier, la plus célèbre des "mères" lyonnaises, sont notamment revisitées en bande dessinée.

La BD est disponible dans toutes vos bonnes librairies, une BD réalisée par les autrices et auteurs lyonnais Marie Avril, Anaïs Depommier, Arthur du Coteau, Jean Dytar, Aude Mermilliod & Louise Dupraz, Yan Le Pon et Ludivine Stock, et les textes historiques par Nadège Druzkowski.

Pour mieux connaître le travail de l'artiste Marie Avril, rendez-vous sur @marie.avril.art