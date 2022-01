Lyon : il y a 56 ans, la catastrophe de Feyzin coûtait la vie à 18 personnes

Ce mardi 4 janvier 2022, cela fait précisément 56 ans que 11 pompiers de Lyon et Vienne sont morts dans ce que l’on appelle désormais "la catastrophe de la raffinerie de Feyzin". Ce matin, le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, présidait une cérémonie à côté de la raffinerie, au sud de Lyon, pour leur rendre hommage ainsi qu’aux employés décédés lors de l’explosion.

Il est un peu plus de 6h30 lorsqu’une opération de routine se transforme en drame. Un employé du site entreprend de purger la sphère de propane numéro 443, un des huit réservoirs de gaz de la raffinerie de Feyzin, en ouvrant une vanne, qu’il ne parviendra pas à refermer.

La fuite de gaz qui découle de cet incident génère une nappe de propane dans l’air, qui s’embrase au contact d’un véhicule circulant à proximité du site. Les flammes remontent alors jusqu’à la sphère 443 créant un incendie. La suite et ses conséquences sont connues, relatées notamment par le Musée des pompiers de Lyon, qui publie ce mardi des photos du drame et de l’intervention des pompiers, pour ne jamais oublier.

Les pompiers de #Lyon et ceux de #Vienne sont appelés sur place, mais la première sphère explose, formant une boule de feu de plus de 400 m de haut, tuant 7 #pompiers de Lyon, 4 de Vienne et 7 employés de la raffinerie.

