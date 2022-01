La Ville de Villeurbanne propose de nouveaux points d'écoute psychologique gratuits

Face à la demande de rendez-vous pour consulter un psychologue gratuitement, la Ville de Villeurbanne a ouvert de nouveaux points d'écoute selon les profils.

La crise sanitaire du Covid-19 a particulièrement fragilisé la santé mentale des populations. Les catégories les plus précaires de la population, et notamment les jeunes, en ont été les principales victimes. Face à la demande croissante de prises en charge psychologique, la Ville de Villeurbanne a décidé d'ouvrir de nouveaux points d'écoute pour jeunes et pour adultes de plus de 25 ans.

Pour les personnes de plus de 25 ans, des consultations gratuites, assurées par une psychologue, auront lieu à la Maison des services publics de Saint-Jean (vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h), à la Maison des services publics du Tonkin (jeudis de 13h30 à 17h) et au centre social de Cusset (lundis de 13h30 à 17h). Les rendez-vous sont à prendre par téléphone au 07 88 38 02 78 ou par mail à point.accueil.ecoute.adultes@mairie-villeurbanne.fr

Au Tonkin, un nouveau point accueil écoute jeunes ouvre ses portes. Une psychologue reçoit les 12-25 ans à la Maison des services publics, les mercredis de 14h à 17h. D'autres points d'écoute existaient déjà : dans le quartier des Buers, le quartier Saint Jean, quartier des Brosses et Gratte-Ciel. La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 04 78 03 67 73.