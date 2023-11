Comment le maire de Lyon veut renouer avec les habitants

Confrontation au réel pour Grégory Doucet qui entame une série de rencontres avec les Lyonnais pour être un "maire à l’écoute".

L'automne est bien installé ce lundi soir à Lyon, en témoigne la température fraîche aux abords de la halle des sports Vivier-Merle, dans le 3e arrondissement. Pourtant, à plus de quarante minutes du début de la réunion publique, déjà une vingtaine de personnes attendent devant la salle. "On est super content" nous glisse un membre de l'équipe municipale, tout en avouant ne pas savoir combien de personnes vont répondre présentes. Une petite heure plus tard, le temps pour Grégory Doucet de répondre à la presse, la quasi-totalité des chaises installées dans le grand gymnase ont trouvé preneur.

Ce rendez-vous de mi-mandat est l'occasion de "mesurer le chemin parcouru et en parler" comme l'indique le grand écran qui accueillent les Lyonnaises et les Lyonnais ayant fait le déplacement. Trois ans après son élection à la tête de la ville de Lyon, Grégory Doucet participe à son premier temps d'échanges dans le 3e arrondissement de Lyon.

"Rendre des comptes aux Lyonnais et aux Lyonnaises"

Durant quasiment deux heures, l'édile de la ville a tenté de séduire environ 200 administrés venus à sa rencontre. Entouré d'une série de fresques didactiques présentant les différents points d'étapes passés et à venir de la mairie écologiste, Grégory Doucet a voulu "rendre des comptes aux Lyonnais et aux Lyonnaises après trois ans de mandat". "C'est une vraie action de redevabilité. Je m'étais engagé durant ma campagne, à être redevable des Lyonnaises et Lyonnais. Il est normal qu"aujourd'hui je vienne à leur rencontre" poursuit le maire de Lyon.

Grégory Doucet, maire de Lyon face à la presse à quelques minutes du début de la réunion. @V.G.

"Vous êtes à mi-mandat, ça nous laisse beaucoup de temps pour évoluer ensemble" sourit, en début de soirée, l'un des administrés présents. Habitat, discrimination, sécurité, harcèlement scolaire… De nombreux sujets sont abordés, occasionnant des échanges sincères entre les habitants et Grégory Doucet. Interpellé directement sur des questions portant sur le 3e arrondissement, mais pas que, Grégory Doucet donne de sa personne, répondant aux interrogations en se déplaçant au milieu du public dans une ambiance rendue glaciale par la température au sein de la halle des sports.

"Mon objectif est d'être à l'écoute"

Grégory Doucet, maire de Lyon

"C'est un exercice de transparence mais ce n'est pas non plus le moment où on va tout remettre à plat" explique le maire écologiste. "Mon objectif c'est vraiment d'être à l'écoute. La démocratie, c'est une respiration, c'est un aller-retour entre les habitants et le politique" poursuit Grégory Doucet en préambule de son propos.

"Depuis trois ans tous ces témoignages, on vous les fait remonter mais vous les ignorez"

Un habitant

Premier rendez-vous de ce type sur les neuf prévus durant tout le mois de novembre dans les différents arrondissements de la ville, la réunion a parfois pris la forme de cahier de doléances exprimées à l'oral. "Depuis trois ans tous ces témoignages, on vous les fait remonter mais vous les ignorez. Donc par pitié, pour les trois ans qui arrivent, écoutez vos administrés" a exhorté un habitant du 3e arrondissement.

La halle des sports Vivier-Merle où se déroulait la première réunion de mi-mandat à Lyon. @V.G.

Accusé par une partie de son opposition de ne pas être assez proche des habitants de sa commune, le maire de Lyon s'est défendu d'organiser cette série de rencontres (voir encadré ci-dessous) pour répondre à ces critiques. "Je vois des Lyonnais et des Lyonnaises quotidiennement, je n'ai pas besoin de ces rendez-vous spécifiques pour cela" se justifie-t-il. Aux côtés de nombreux élus de la ville, dont la maire EELV du 3e arrondissement, Véronique Dubois Bertrand, il a tenté de convaincre et séduire une population parfois très critique vis-à-vis de son action.

Les 9 rencontres prévues

Lyon 3e : le 6 novembre à la Halle Vivier-Merle, 91 boulevard Marius-Vivier-Merle;

Lyon 4e : le 7 novembre à la Salle de la Ficelle, 65 boulevard des Canuts ;

Lyon 2e : le 15 novembre au Gymnase Chanfray, 1 rue Casimir-Périer ;

Lyon 6e : le 17 novembre au Gymnase Viricel, 100 rue de Sèze ;

Lyon 9e : le 20 novembre à l’Espace Jean-Couty, 1 rue de la Pépinière Royale.

Lyon 7e : le 22 novembre au Gymnase Alice-Milliat, 8 place du Traité-de-Rome ;

Lyon 1er : le 24 novembre au Gymnase Généty, 1 rue Dominique-Perfetti ;

Lyon 8e : le 27 novembre à l’Espace citoyen, 12 avenue Jean-Mermoz ;

Lyon 5e : le 30 novembre à la Salle des Fêtes de la Garenne, 60 avenue du-Général-Eisenhower ;

La rive droite du Rhône, future grande histoire commune des Lyonnais ?

Evoquant le réaménagement de la rive droite du Rhône, l'un des projets "qui va transformer la ville" et qui pourrait devenir la grande histoire commune des Lyonnais et Lyonnaises pour les trois prochaines années, Grégory Doucet a également défendu son bilan. "Une baisse de 15% de la facture d'énergie de la ville" d'un côté, un gain de "trois hectares de végétalisation sur le bitume" de l'autre. Parfois malmené par les questions, le maire n'a éludé aucun sujet, même s'il a parfois renvoyé la balle vers l'Etat ou la Métropole de Lyon quand la compétence dépassait celle de sa municipalité.

"J'ai entendu dans chacune de vos questions l'attachement que vous avez à notre ville. On se sent tous concerné par le futur de notre ville et c'est ce qui fait du commun entre nous" a-t-il conclu après deux heures d'échanges. Prenant l'exemple de la zone à trafic limité, projet abouti "après des nombreuses discussions avec les usagers" et qui est en cours de mise en place, l'édile, qui a déjà annoncé qu'il serait candidat à sa réélection, espère que ces rendez-vous de mi-mandat pourront permettre à la ville de Lyon de poursuivre, jusqu'en 2026 et peut être au delà, sa transformation sous le mandat de la mairie verte.