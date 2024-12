Depuis quatre ans, l'espace MJC du 6ème arrondissement de Lyon prend part à l'initiative des Boîtes Solidaires. L'objectif, récolter un maximum de cadeaux pour les adultes qui n'ont pas la chance d'en recevoir pendant les fêtes.

Un petit gâteau, un produit d'hygiène, un vêtement chaud, un loisir (livre, magazine) et surtout, un petit mot. Placez tout cela au fond d'une boîte à chaussure et déposez ensuite votre boite dans un point de collecte. Voici la recette secrète pour réchauffer les cœurs des plus démunis lors des fêtes de fin d'année. Une recette partagée aux adultes et jeunes adultes en situation précaire, grâce aux Boîtes Solidaires et à l'aide des différents points de collectes et associations volontaires.

Le principe est simple, il suffit de déposer sa boîte remplie des cinq éléments dans l'un des dix-huit points de collecte de la Ville de Lyon. Celle-ci sera alors redistribuée par des associations à leurs bénéficiaires. Parmi les acteurs de ce projet solidaire, l'espace MJC du 6ème arrondissement de Lyon. Charlène Bonnet, responsable culture, en charge des récoltes a accepté de nous recevoir afin de nous en dire plus sur cette initiative.

Une collecte à destination des adultes

Depuis quatre ans lors des fêtes, l'espace MJC du 6ème arrondissement de Lyon se transforme en véritable atelier du Père Noël. Une initiative prise par la structure et orchestrée par Charlène Bonnet. Egalement responsable culture du centre, elle explique : "Nous travaillons quotidiennement à développer ces valeurs de solidarité au sein de notre centre, c'est pourquoi participer à cette initiative fait sens." Les boîtes Solidaires sont l'une des rares récoltes à destination des adultes, "il y a énormément d'actions pendant Noël, mais c'est souvent à destination des enfants, les adultes sont un peu les oubliés des fêtes. Grâce aux Boîtes Solidaires, il y en a pour tout le monde", poursuit-elle. L'occasion de faire plaisir aux grands, car oui, les adultes aussi ont le droit d'être gâtés.

Récolte des Boîtes Solidaires à la MJC du 6e arrondissement de Lyon.

C'est donc au sein du hall de la MJC que se déroulent les récoltes. Charlène y récupère les boîtes et les stocke en attendant la grande distribution : "Les personnes viennent et laissent leur colis lors des heures d'ouverture, on leur demande de bien préciser si le cadeau est à destination d'un homme ou d'une femme afin qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise." Bonus cette année, deux entreprises réalisent des collectes au sein même de leur organisme avant de les redistribuer à la MJC.

Une collecte fructueuse puisque ce sont plus de 140 boîtes qui ont été récoltées contre une cinquantaine l'année passée. "L'avantage de cette action est qu'elle reste accessible car elle ne nécessite pas un gros budget" explique Charlène.

Distribution aux étudiants

Une fois les boîtes collectées, c'est l'association Ouhlala, minutieusement choisie par la MJC qui s'occupe de la redistribution. Fondée par Farid, celle-ci aide les étudiants en situation précaire, à travers des actions sportives, culturelles ou encore des distributions alimentaires. Cette année, c'est donc à destination de jeunes adultes que les boites solidaires de la MJC du 6ème ont été récoltées.

Un petit rien qui réchauffe un cœur, comme témoigne Farid qui redistribue les boîtes depuis la création de l'initiative : "Chaque année les bénéficiaires repartent des étoiles pleins les yeux, c'est quelque chose de fort, c'est réconfortant pour eux."

Le traîneau de Farid, rempli de Boîtes pour les étudiants.

Si une première distribution a eu lieu le 18 décembre par une dizaine de bénévoles, Farid renfilera son costume de père Noël lundi 23 décembre pour une dernière distribution des boîtes solidaires. Puis, continuera ses actions tout au long de l'année auprès de ses quelque 1 200 bénéficiaires. "Il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus de précarité, donc ça fait sens de continuer", conclut-il.

Et si vous avez loupé le coche cette année, pas de panique, l'initiative compte bien se poursuivre l'année prochaine.

