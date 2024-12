Du 2 décembre au 4 janvier, un pop-up solidaire s'installe au centre-commercial de la Part-Dieu. L'objectif, valoriser les créations de salariés en insertion et d'allocataires au RSA, et proposer des cadeaux à prix réduits.

Installée depuis le 2 décembre, au premier étage du centre-commercial de la Part-Dieu, la fabrique de noël revient pour la 5ème année consécutive. L'occasion d'offrir des cadeaux à petits prix, parmi des créations réalisées et vendues par des salariés en insertion. "La fabrique de Noël est une action forte pour les personnes en réinsertion et en difficulté, à chaque fois que l'un d'eux voit sa situation s'améliorer, c'est une satisfaction immense pour les élus" déclare Bruno Bernard, président à la Métropole de Lyon, avant de poursuivre : "Malgré les difficultés financières auxquelles nous faisons face, nous continueront de soutenir des projets comme celui-ci."

Située en face du magasin Foot Locker, la boutique éphémère proposera des jouets et objets de seconde-main ainsi que plusieurs créations, jusqu'au 15 décembre. Le relais sera ensuite passé à des créateurs d'entreprise et porteurs de projets, allocataires au RSA, qui présenteront leurs créations jusqu'au 4 janvier. Une initiative permettant d'allier solidarité et consommation durable.

Créations artisanales réalisées par différentes associations.

Des créateurs et vendeurs en réinsertion

Parmi les créateurs qui présenteront et mettront en vente leurs réalisations du 16 décembre au 4 janvier, Claire Chon, inscrite dans une démarche d'insertion en tant que bénéficiaire du RSA. Elle présentera plusieurs de ses créations dont des lanternes, des cartes de voeux et des tableaux encadrés. "Je suis reconnaissante d'avoir été sélectionnée, cela me permet de présenter mes oeuvres au grand public et j'en suis très fière", affirme t-elle, avant d'expliquer : "Je ne parle pas très bien français donc c'est compliqué pour moi de me créer un réseau, être ici me permet de rencontrer des gens et de montrer mon art".

Romain, lui, est vendeur au pop-up solidaire mais également exposant, en réinsertion, il récupère et répare des vélos, mis en vente à prix bas à la fabrique de Noël. "Je suis content de pouvoir travailler ici, et de permettre aux gens d'offrir des cadeaux à prix réduits" explique-t-il.

La fabrique de noël est ouverte tous les jours de 10 h à 19 h jusqu'au 22 décembre, puis du lundi au samedi aux mêmes horaires jusqu'au 4 janvier.

