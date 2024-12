Escapades : les Alpes… 100 % ski !

L’hiver venu, les Alpes se révèlent être l’un des plus beaux terrains de jeux déroulant une offre de ski incomparable. L’extraordinaire diversité des massifs permet non seulement de découvrir des domaines aux caractères singuliers mais également une gastronomie et un patrimoine culturel voire linguistique variés. Coup de projecteur sur une sélection de stations où plaisirs de la glisse se conjuguent avec hédonisme après le ski.

Carroz d’Arâches © Bouilleur de cru

Carroz d’Arâches : du grand ski dans une ambiance authentique

Située sur un large plateau ensoleillé à 1 200 mètres d’altitude, la station des Carroz d’Arâches a gardé tout le charme d’un village à taille humaine et arbore, avec ses coquets chalets, une architecture typiquement haut-savoyarde. Labellisée “Famille Plus Montagne”, elle offre un cadre idéal aux instants de partage en famille tout en étant une porte d’entrée pour accéder au cœur du Grand Massif. Composé de cinq stations (Flaine, Les Carroz, Morillon, Samoëns et Sixt), le quatrième plus grand domaine skiable relié, skis aux pieds, se targue d’un sommet culminant à 2 500 mètres d’altitude. Comptant pas moins de 142 pistes, dont 13 noires, 47 rouges, 60 bleues et 22 vertes, il offre à tous les amoureux de la glisse un vaste choix, où novices et confirmés pourront jouer avec la palette de couleurs.

Les skieurs les plus chevronnés pourront tester l’espace freeride, sécurisé et balisé, de Corbalanche, accessible depuis l’arrivée du nouveau télésiège Tête des Saix.

Les amateurs de nordique ne seront pas en reste avec le domaine d’Agy. Sur les hauteurs de Saint-Sigismond, ses 30 kilomètres de pistes damées offrent une vue imprenable sur les Carroz et la vallée du Giffre.

© Aquacîme

Après l’effort, le réconfort ! La station abrite le complexe bien-être Aquacîme dont le bassin nordique à 30 degrés révèle un superbe panorama sur les pistes de ski et les sommets enneigés. Il ne reste plus qu’à aller à la rencontre des nombreux producteurs locaux, telle la ferme de Ballancy, et se laisser tenter par l’une des multiples adresses gourmandes valorisant les produits du terroir, pour s’imprégner au plus près de ce territoire alpin.

Nouveauté BD !

Pour prolonger l’ambiance ski, confortablement lové auprès d’un feu de cheminée, pourquoi ne pas se plonger dans la nouvelle BD de Félix Meynet, Menace(s) aux Carroz éditée par l’office de tourisme. Après le succès du premier tome, les aventures de Victor et Livia se poursuivent cet hiver mêlant enquête et histoire de la station.

Où loger ?

• Les Servages d’Armelle

Cet hôtel 4 étoiles se compose de deux anciennes fermes réunies au pied des pistes des Carroz d’Arâches. Touches design et équipements high-tech se marient avec raffinement dans les chambres de ces confortables chalets restaurés avec des matériaux anciens. Les salles de bain sont toutes équipées d’une baignoire balnéothérapie tandis que face à la chaîne des Aravis et la vallée du Mont-Blanc, sur une terrasse plein sud, le chef du restaurant Pascal Flécheau sert une cuisine de terroir inventive et recherchée.

Le domaine skiable des Gets © Corentin Croisonnier

Les Gets : station familiale au charme savoyard

À mi-chemin entre le Léman et le mont Blanc, le charmant village des Gets, à l’architecture typiquement savoyarde, est un petit coin de paradis conjuguant ensoleillement, bonne couverture neigeuse et vues panoramiques sur la chaîne du Mont-Blanc. Très appréciée des familles et des débutants, la station offre un accès aux remontées mécaniques facile et immédiat. C’est donc skis aux pieds que se découvrent, entre sapins et alpages, les 120 kilomètres de pistes du domaine relié à Morzine. De part et d’autre du village se dévoilent deux versants, Les Chavannes et le mont Chéry, qui offrent chacun une grande diversité technique. On y trouve même des pistes décorées et sonorisées sur le thème des cow-boys et des Indiens avec cabanes de trappeurs, tipis, maquillage, etc.

Le Pas dans le vide aux Gets © Laura Bureau

Autre grand avantage de la station ? Les Gets font partie du domaine international des Portes du Soleil comprenant douze stations entre la France et la Suisse. Au total, ce sont pas moins de 650 kilomètres de pistes pour un plaisir de glisse décuplé.

Et pour les voyageurs solitaires, pourquoi ne pas tenter le ski gathering ? À deux pas des pistes des Perrières, Raphaël Cabuis, de Montagne & Tradition, propose des séjours qui rassemblent les voyageurs solitaires le temps d’une escapade à la montagne. Un concept flexible qui permet aux visiteurs de profiter de la compagnie des autres pensionnaires quand ils le souhaitent tout en s’accordant des moments de liberté. Ces séjours s’adressent aussi bien aux skieurs confirmés qu’aux débutants et à toutes les tranches d’âge. Un concept convivial qui séduira les passionnés de sports d’hiver désirant faire de nouvelles rencontres.

Plus d’informations : Theskigathering.com / Chalets-lesgets.com

• À ne pas manquer : Alta Lumina, un parcours nocturne enchanteur

Au cœur de la forêt, à la nuit tombée, cette expérience magique plonge le visiteur dans un monde fantastique pour une aventure immersive unique. Le long d’un sentier lumineux d’un kilomètre, une scénographie pleine de poésie où se mêlent lumière, son et image, fait naître de fascinants tableaux. Un moment magique à vivre en famille, le temps d’une visite libre d’environ 50 minutes à 1 heure.

Où loger ?

• Chalet-hôtel Blythe, un établissement de charme haut de gamme avec huit chambres luxueuses et spacieuses, un espace spa, un restaurant et un bar cosy doté d’une grande terrasse avec vue sur le village et le mont Chéry.

Domaine nordique © Alpes du Léman

Alpes du Léman : moments inoubliables en famille

Terrasse naturelle avec vues sur le Léman et le mont Blanc, les Alpes du Léman offrent une jolie panoplie de petites stations, parfaites pour skier en famille entouré de panoramas époustouflants. Partez à la découverte de Bellevaux-Hirmentaz pour une vue à360 degrés sur la chaîne du Mont-Blanc, les Aravis, le Léman et les sommets du Jura, des Habères pour un ski en famille entre les sapins ou du Roc d’Enfer pour un ski sauvage et nature. Entourés de paysages à la beauté préservée, les 50 kilomètres de pistes ne manqueront pas de vous procurer un sentiment d’espace et de liberté.

Les vallées des Alpes du Léman sont également idéales pour des sorties découverte ou initiation au ski de randonnée. Lors de sorties à faible dénivelé, de 1 à 3 heures, un guide de haute montagne vous fera découvrir les sommets du domaine de Hirmentaz (prononcez Hirmente). La redescente se fait par les pistes ou en ski hors-piste à proximité. Pour une sortie plus sportive, sur des montagnes plus hautes, direction Bellevaux vers la pointe de Chalune et le Roc d’Enfer. Deux domaines nordiques, celui des Mouilles à Bellevaux et celui des Moises à Habère-Poche, permettent de varier les plaisirs et le décor.

Village et pistes de la Chevrerie, Bellevaux © Alpes du Léman

À la nuit tombée, les villages de charme s’animent au rythme des traditions savoyardes : marchés de Noël, soirées nocturnes aux Habères, veillées gourmandes, concerts. Aux plaisirs de la glisse se joignent les saveurs de la cuisine locale : fromages, mais aussi charcuteries, miels, bières et spécialités montagnardes.

• À ne pas manquer : les veillées de l’Irmande

Comme les veillées d’antan, ces moments d’échange et de partage abordent différentes thématiques en lien avec la culture et l’imaginaire alpin et savoyard : veillée gourmande autour de plats traditionnels, veillée contes de chalande (Noël), veillée sur les auteurs savoyards…

Où manger ?

• À Bellevaux, Le Petit Cordonnier est le rêve d’enfant de Loïc Meynet-Cordonnier qui a récemment repris l’ancien bar-tabac du Roc d’Enfer. Dominant la place du village, ce sympathique café-restaurant, à la fois moderne et chaleureux, se veut un lieu de rencontre entre habitants et visiteurs. La cuisine locale et traditionnelle fait la part belle aux savoir-faire des producteurs du territoire.

Focus

Parfaire son ski au pôle Sport Innovation des Orres

© Pôle Sport Innovation des Orres

Dans les Hautes-Alpes, ce tout nouveau centre de sport et de loisirs de 1 100 m2 propose l’un des rares tapis de ski indoor disponible en France. Combinant système de projection laser pour réaliser toutes sortes d’exercices et analyses vidéo, venez affiner vos gestes techniques avant de dévaler les pistes grandeur nature.

Ce tapis de 8 x 10 mètres est également un excellent outil pour débutants, facilitant l’apprentissage. Véritable concentré d’innovations, le pôle offre un centre d’entraînement pour les sportifs durant les quatre saisons.

Le domaine et village de La Thuile dans la Vallée d’Aoste © Vallée d'Aoste Tourisme

Un hiver enchanteur en Vallée d’Aoste

Avec une altitude moyenne de 2 100 mètres, la Vallée d’Aoste est la plus haute région d’Italie. La destination parfaite pour trouver un bon enneigement tout l’hiver et privilégier des moments de glisse dans un écrin de nature exceptionnel. Avec cinq grands domaines, dix-neuf stations et 800 kilomètres de pistes, le ski se décline ici dans le cadre époustouflant des plus hauts sommets : mont Blanc, Cervin, Grand Paradis et mont Rose, tous à plus de 4 000 mètres ! Ski alpin, snowboard et freeride, la Vallée d’Aoste déploie des pistes pour toutes les activités et tous les niveaux, et du hors-piste est même accessible via les remontées mécaniques.

Le mont Cervin © Vallée d'Aoste Tourisme

Attirant les passionnés de montagne en quête d’authenticité, les grands domaines skiables de renom cohabitent avec de petites stations nichées au cœur des villages alpins. Dans les refuges ou petits restaurants sur les pistes, des pauses gastronomiques bienvenues apporteront de savoureuses touches de cuisine italienne et alpine. À découvrir au menu, l’incontournable fromage fontina, équivalent de notre fromage à raclette, mais aussi le jambon des Bosses ou encore le lard d’Arnad, à la douce saveur épicée.

Pour une expérience internationale, direction le domaine skiable de Breuil-Cervinia-Valtournenche-Zermatt. C’est l’un des plus étendus des Alpes avec un terrain de jeux qui s’étire entre l’Italie et la Suisse (150 kilomètres de pistes et 350 kilomètres pour le domaine international avec Zermatt) mais aussi un des plus hauts puisque de Valtournenche, le petit Cervin pointe à 3 883 mètres. Faisant la liaison entre l’Italie et la Suisse, le Matterhorn Alpine Crossing permet d’effectuer la plus haute traversée en téléphérique des Alpes. Grâce aux derniers travaux de modernisation, le domaine, ouvert onze mois par an, permet de skier presque toute l’année, sans fermeture au printemps.

Freeride dans la vallée d’Aoste © Vallée d'Aoste Tourisme

Plus près de la frontière française, Courmayeur déroule ses 100 kilomètres de pistes dans le cadre somptueux du mont Blanc permettant d’apprécier le versant italien de la montagne. Le Skyway Monte Bianco offre l’accès à la haute montagne pour la descente de la Vallée Blanche et pour le ski hors-piste sur le glacier de la Toula. Le ski nordique n’est pas en reste avec le superbe domaine du val Ferret au pied du mont Blanc et des Grandes Jorasses.

Et pour une pointe d’aventure en famille, l’espace San Bernardo, à cheval entre la Savoie et la Vallée d’Aoste, permet de traverser à ski la frontière franco-italienne. Reliant les domaines de La Rosière et La Thuile, en Italie, pas moins de 150 kilomètres de pistes sont accessibles avec un seul forfait de ski international.

Quant aux passionnés de grand ski, ils ne manqueront pas de partir à l’assaut du domaine Monterosa, deuxième plus haut massif d’Europe, culminant à 3 250 mètres d’altitude, accessible depuis les trois vallées de Gressoney, d’Ayas et d’Alagna.

• Bon plan !

Pour toute réservation d’au moins deux nuits via la centrale de réservation “Booking Valle d’Aosta”, le passage aller-retour du tunnel du Grand-Saint-Bernard est gratuit. Quant au tunnel du Mont-Blanc, il est ouvert tout l’hiver à partir du 17 décembre.

Où loger ?

• L’hôtel Cervino

À 2 050 mètres d’altitude, au pied du Cervin, l’hôtel Cervino, 5 étoiles, avec ses 615 m2 de spa et ses deux restaurants est un cocon ultra design mêlant bois et façades vitrées.