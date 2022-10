Lyon et le LOU représentés à la coupe du monde de rugby

Dans la liste des 32 joueuses qui vont porter le maillot de l'équipe de France lors de la coupe de monde de rugby, une joueuse du Lyon Olympique Rugby, Chloé Jacquet, fera partie de l'aventure.

Originaire de Viriat dans l'Ain, la jeune joueuse de 20 ans, Chloé Jacquet a été sélectionnée pour la coupe du monde de rugby se déroulant en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre. Après avoir fait ses débuts de carrière en rugby à 7 en participant au tournoi féminin de rugby aux Jeux olympiques d'été de 2020 et remportant une médaille d'argent, elle a voulu ensuite se tourner vers le rugby à XV.

Capable de courir les postes d'arrière et de centre, la jeune Aindinoise, compte depuis dix sélections en équipe de France et a été une des révélations du dernier tournoi des VI nations où les bleues ont terminé deuxièmes. Une détermination et une polyvalence qui lui ont permis d'être sélectionné pour cette coupe du monde par Thomas Darracq, entraîneur de l'équipe de France.

Chloé Jacquet et ses coéquipières seront les premières à rentrer dans la compétition face aux sud-africaines, le 8 octobre à 3h15. En terres néo-zélandaises, douze équipes vont s'affronter pour décrocher le titre suprême. Les françaises, troisièmes en 2017, chercheront inévitablement à faire mieux.

