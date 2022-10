Le plus gros "job dating" d'Auvergne-Rhône-Alpes de retour à Lyon

En sept ans, le Village des Recruteuurs est devenu le plus important événement de type "job dating" de la région Auvergne-Rhône Alpes. "De nombreuses filières éprouvent aujourd’hui des difficultés de recrutement, alors que dans le même temps un nombre tout aussi important d’hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, ne parviennent pas à trouver ou retrouver un emploi, souligne Emeline Baume, vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à l'économie, Le Village des Recruteurs doit cette année encore offrir un moment et un lieu de rencontre, un temps d’échange physique et humain qui, nous l’avons vu, peut déboucher sur de belles surprises pour toutes ces personnes."