Lyon : est-il interdit de se baigner dans le Rhône et la Saône ?

Il fait beau, il fait chaud. 38 degrés sont encore attendus, à l’ombre, cet après-midi à Lyon. Le thermomètre peine à redescendre. Et voilà le week-end, et les envies de se tremper, de se rafraîchir. Oui, mais pas n’importe où.

A Saint-Pierre-de-Bœuf, dans la Loire, à environ 50km de Lyon, un homme d’une vingtaine d’années s’est noyé dans le Rhône vendredi après-midi. Il faut rester très prudent. A Lyon et Villeurbanne, trois arrêtés municipaux datant de 2001, 2005 et 2007 interdisent toute baignade dans le Rhône, dans la Saône, dans le canal de Jonage ainsi que dans les parcs de la Tête d’Or et celui de Gerland.

Policiers et pompiers vont se relayer sur les berges

Il y aura aussi, ce week-end, après une semaine très chaude et caniculaire, une très grande vigilance sur les berges du Rhône, très fréquentées à cette période. Policiers et pompiers vont se relayer sur les berges, notamment du Rhône, pour veiller à ce que personne ne prenne le risque de tenter de se baigner. La tentation pourrait être forte. Mais c’est interdit.

