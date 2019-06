Où se baigner autour de Lyon sans payer

Avec la canicule qui s’abat sur Lyon et des pics de chaleurs pouvant dépasser les 40 degrés cette semaine, rien de mieux pour se rafraîchir qu’une baignade dans un des nombreux lacs naturels de la région. Lyon Capitale vous propose une sélection des meilleurs lieux à quelques kilomètres de Lyon, pour prendre une grande bouffée d’air frais !

Rhône

Lac de Miribel-Jonage

Gratuit, à seulement un quart d’heure de Lyon, dans un espace naturel préservé, ce lac très prisé des Lyonnais comporte 4 plages aménagées surveillées en période estivale. De nombreuses activités y sont proposées : canoë, voile, aviron, paddle mais aussi tyrolienne géante, golf et tennis.

Lac des sapins

À 1h10 de Lyon, en plein cœur du Pays roannais, niché au beau milieu d’une forêt, ce lac propose la plus grande baignade biologique d’Europe (qui est payante 4,5 euros), mais également de nombreuses activités, pédalo paddle accrobranche ou encore équitation. Et surtout, la baignade dans le lac reste gratuite (hors zone biologique).

Savoie

Lac d’Aiguebelette

À 1h de Lyon, c’est un des 4 grands lacs de Savoie Mont-Blanc. Entouré de montagnes verdoyantes, le lac le plus chaud d’Europe comporte de nombreuses plages aménagées et propose de nombreuses activités (canoë, pédalo, stand-up paddle, aviron, VTT, randonnée ou encore vol libre).

Haute-Savoie

Lac d’Annecy

À 1h30 de Lyon, au pied des montagnes, le plus pur d’Europe vaut le détour. Situé à 447 mètres d’altitude, vous pourrez profiter des 13 plages et des nombreuses activités (voile, plongée, croisière sur le lac, ski nautique…).

Isère

Lac de Paladru

Situé à seulement une heure de Lyon, au cœur du Pays voironnais, le lac est classé 5e parc naturel de France. Avec ses 25 degrés en été et ses plages surveillées aucune raison de résister à l’envi de plonger dans ses eaux turquoise. Pour les sportifs les activités ne manquent pas, traversées du lac, balade à vélo ou encore pédalo, voile, canoë-kayak et aviron.

Lac de Monteynard

À 30m de Grenoble, ce grand lac turquoise s’étend sur une vingtaine de kilomètres est très prisé des kitesurfeurs, mais il attire aussi les baigneurs et les pécheurs. Deux passerelles himalayennes permettent d’enjamber le Drac et l’Ébron et de passer d’une rive à l’autre.

Ain

Lac de Génin

Dépaysement assuré à 1h15 de Lyon. Le lac de Génin est un joli lac de montagne bordé de sapin. Au beau milieu d’un site naturel classé, perché à 830 m d’altitude, ce lieu que l’on surnomme le « petit Canada du haut Bugey » a tout pour plaire. Baignades surveillées de juillet à août, randonnée à pied ou en VTT, pêche ou encore patin à glace en hivers, les activités ne manquent pas dans ce petit écrin de verdure de 8 ha.

Lac de Nantua

À 1h de Lyon, d’une superficie de 141 hectares, ce lac naturel de moyenne montagne à l’eau pure et cristalline est connu des pécheurs et des baigneurs. On peut y faire de nombreuses activités, de la voile, au pédalo en passant par l’escalade en bordure de falaise. Notons également que les chiens sont autorisés sur les plages.