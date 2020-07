Lyon : en voiture, il tue une jeune femme en la traînant sur 500 mètres

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Dans la nuit de samedi à dimanche, le conducteur d'une berline a tué une jeune femme en la renversant rue de l'Antiquaille à Lyon. Six individus se seraient rendus à la police.

Ce dimanche 19 juillet, vers 3 heures du matin, une jeune femme d'une vingtaine d'années marche rue de l'Antiquaille à Lyon. Selon nos informations, le conducteur d'une berline de location aurait alors roulé à plusieurs reprises sur un chien, avant de percuter et renverser la jeune fille avec son véhicule. Le corps de la victime aurait été trainé au moins sur 500 mètres, la jeune fille n'a pas survécu.

Le conducteur et ses passagers ont ensuite pris la fuite. Toujours selon nos informations, six individus entre une vingtaine et une trentaine d'années, liés à cette affaire, se seraient rendus à la police ce dimanche. Ils ont été placés en garde à vue.