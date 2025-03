Lyon, dixième ville de France où il pleut le plus 

Holidu a dévoilé son classement des villes où il pleut le plus en France. La capitale des Gaules arrive à la 10e place, derrière Saint-Etienne ou encore Grenoble et Annecy.

La région Auvergne-Rhône-Alpes serait-elle la région la plus pluvieuse de France ? Dans un classement récemment dévoilé, le site Holidu dévoile les cinquante villes les plus pluvieuses de France et surprise, Lyon arrive à la dixième place du classement. Avec une moyenne de 7,7 jours de pluie par mois, la capitale des Gaules est précédée par Saint-Étienne, Strasbourg, Pau, Limoges, Dijon ou encore Besançon. Le podium revient à trois villes de la région : Grenoble (3e place avec 9,1 jours de pluie par mois), Chambéry (2e place avec 9,7 jours de pluie par mois) et Annecy (1ère place avec 9,8 jours de pluie par mois).

D’autres villes de la métropole lyonnaise viennent compléter ce classement, puisque Villeurbanne (7,7 jours de pluie par mois), Vénissieux (7,7 jours de pluie par mois) et Vaulx-en-Velin (7,7 jours de pluie par mois) arrivent respectivement à la onzième, douzième et treizième place. Au total, pas moins de 9 villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes font partie du classement.

