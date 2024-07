Lyon : deux personnes agressées à Terreaux, quatre interpellations

Illustration police nationale. (Photo by Lou Benoist / AFP)

Ce dimanche 7 juillet, quatre individus ont violemment agressé deux personnes place des Terreaux, à Lyon. Trois majeurs et un mineur ont été interpellés.

Quatre jeunes ont été interpellés ce dimanche 7 juillet vers 6h30 après avoir agressé deux personnes place des Terreaux, à Lyon, indique la police nationale dans un communiqué.

Violences aggravées et vol aggravé

C'est vers 6h30 ce dimanche 7 juillet que les policiers étaient requis pour une rixe place des Terreaux. Les caméras de surveillance indiquaient aux agents que les auteurs quittaient les lieux en direction de la place Tobie Robatel, à quelques pas des Terreaux. Les deux victimes expliquaient aux forces de l'ordre "avoir été agressées, notamment à coups de chaise". L'une d'elle signalait aux agents s'être fait voler son téléphone, et l'autre était hospitalisé sans pronostic vital engagé.

Quatre jeunes mis en garde à vue

Six individus dont trois qui correspondaient au signalement fourni par les victimes ont été interpellés place Tobie Robatel, et l'un de ceux désignés comme étant les auteurs des coups était trouvé porteur de plusieurs téléphones, dont un correspondant à celui de la victime.

Lors de leurs auditions respectives, les quatre mis en cause majeurs de 18, 20 et 22 ans ainsi que le mineur âgé de 17 ans et en situation irrégulière, tous défavorablement connus des services de police, reconnaissent partiellement les faits. Les trois individus majeurs sont présentés au parquet de Lyon ce mardi 9 juillet en vue d'un comparution immédiate, le mineur est quant à lui poursuivi devant le Juge des Enfants de Lyon.

