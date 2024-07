Périph' et pont du Roulet fermés... Des perturbations à Lyon pour le chantier des T9 et T10

D'importants travaux de construction des lignes de tramway T9 et T10 auront lieu dans la métropole de Lyon cet été.

Comme chaque année, l'été et sa baisse de trafic est l'occasion pour la Métropole et la Ville de Lyon de réaliser d'importants travaux. En janvier, Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole avait prévenu : "Il y aura beaucoup de travaux, et donc de perturbations cette année."

Le pont du Roulet fermé à la circulation automobile du 8 juillet au 30 août

Pour la saison estivale, c'est notamment le Sytral qui en profite pour avancer sur la construction des lignes de tramway T9 et T10. Du lundi 12 au dimanche 18 août, le périphérique Laurent Bonnevay sera ainsi coupé à hauteur de Saint-Fons pour mettre en place un passage dédié au tramway T10, aux cyclistes et aux piétons, sous le boulevard. L'intervention durera au total 149 heures et mobilisera 80 personnes.

À Villeurbanne, où la place Charpennes est déjà fortement impactée par les travaux et ne rouvrira qu'au 30 août, le chantier du T9 se poursuivra ainsi tout l'été. Avec la construction d'un nouveau pont sur le canal de Jonage, le pont du Roulet sera à terme reconfiguré et fermé à la circulation. Une nouvelle voie dédiée aux automobilistes sera créée entre le pont du Roulet et le rond-point de l'usine des eaux.

Le nouveau pont accueillera tramways, cyclistes et piétons.

Une partie du pont sera démolie pour le raccorder ensuite aux nouveaux aménagements. Un pont provisoire sera installé afin de rétablir la circulation des voitures et des modes doux entre le pont du Roulet, l'ouvrage de franchissement de la bretelle A42 et du périphérique.

Les travaux du BHNS se poursuivent

Le pont du Roulet sera ainsi fermé à la circulation automobile du 8 juillet au 30 août ainsi que la bretelle 6 de sortie du périphérique "Porte de Croix-Luizet" du 8 au 29 juillet. Une passerelle provisoire sera mise en place pour les piétons, les cyclistes sont invités à emprunter la ViaRhôna. Des déviations sont proposées pour les automobilistes et la ligne de bus TCL 37 fera son terminus à Laurent Bonnevay.

À noter que les travaux du Bus à haut niveau de service, qui reliera Part-Dieu aux Sept Chemins, se poursuivent avec notamment la modernisation des réseaux souterrains qui entraînent d'importantes nuisances pour les riverains. Les travaux de la plateforme bus et d'aménagement de la voirie sont prévus à l'automne 2024.