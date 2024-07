Lyon désigne deux vice-présidents en situation de handicap, une première en France

C'est une première en France, la ville de Lyon a désigné ce 4 juillet deux vice-présidents citoyens en situation de handicap dans le cadre du Plan Handicap 2023-2026.

Ce jeudi 4 juillet, conformément à l'engagement pris dans le cadre du Plan Handicap 2023- 2026, le maire de Lyon, Grégory Doucet a désigné deux citoyens en situation de handicap, Anne-Lyse Chabert et Antonin Bezaud, aux postes de vice-présidents de la Commission communale pour l’accessibilité, une première pour une commune en France. Cette double désignation fait suite à un appel à candidatures lancé début 2024.

"Jamais rien pour nous sans nous"

"La Ville souhaite soutenir ce pouvoir d’agir en permettant à des personnes porteuses de handicap d’intégrer des espaces de gouvernance", affirme la Ville de Lyon dans un communiqué, ajoutant que "Jamais rien pour nous sans nous", un dispositif mis en place par la ville est "au cœur de la politique municipale sur le handicap".

Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon délégué au Handicap, assure que "depuis 2020, nous portons une approche universaliste de l’égalité qui vise à ce que les pouvoirs publics assurent la pleine participation de tous les citoyens à la vie de la cité, indépendamment de leur situation, qu’ils soient valides ou en situation de handicap". Il ajoute : "Cela résume notre volonté d’impliquer les personnes en situation de handicap au sein des instances de gouvernance qui les concernent".

La Commission communale pour l'accessibilité

Créée en 2007, la Commission communale pour l'accessibilité (CCA), a pour mission de participer à la construction des politiques publiques municipales en matière de handicap. Elle rassemble des élus de la Ville de Lyon et de ses 9 arrondissements, des représentants des associations de personnes en situation de handicaps ainsi que des partenaires institutionnels et qualifiés. C'est désormais Anne-Lyse Chabert et Antonin Bezaud qui seront vice-présidente et vice-président de cette instance.

